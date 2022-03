Remontadas de ejemplo para el Dépor

El conjunto de Borja Jiménez necesitaría en las últimas once jornadas del campeonato uno parecido, aunque remontadas así no han sido habituales en los últimos años en la categoría de bronce del fútbol español. Si se exceptúa la temporada pasada, en la que el formato de competición se modificó para adaptar la antigua Segunda División B a la actual Primera RFEF, y la 2019-20, interrumpida por la pandemia del coronavirus, salen pocos ejemplos de equipos que consiguieran asaltar el liderato a partir de la jornada 27 y con seis puntos de desventaja. No abundan, pero existen precedentes a los que podría agarrarse el Dépor.

El más cercano tiene incluso un protagonista blanquiazul. El Recreativo de Huelva consiguió en el curso 2018-19 remontar ocho puntos al Cartagena en el Grupo 4 de la antigua Segunda B. Los onubenses eran terceros con 51 puntos a falta de once jornadas para el final del campeonato por detrás de Cartagena (59) y UCAM Murcia (54). Acabarían campeones de grupo con 78 puntos y el actual delantero deportivista Alberto Quiles en sus filas.

El equipo blanquiazul, sin embargo, antes de pensar en una remontada por el estilo debe solucionar los graves problemas que arrastra su juego y que le han llevado a ceder el liderato al Racing de Santander. Precisamente los cántabros protagonizaron en la temporada 2015-16 una escalada todavía más impresionante que la del Recreativo de Quiles.

En la jornada 27 eran terceros a once puntos de distancia del Racing de Ferrol y acabarían primeros con uno de ventaja sobre los ferrolanos. También un deportivista sería parte de aquel vuelco. Borja Granero militaba por entonces en las filas del Racing de Santander.

Ese mismo año, en el Grupo 4, el UCAM recortaría cuatro puntos al Real Murcia en las últimas once jornadas y acabaría seis por encima en la clasificación. De nuevo un deportivista aparece como protagonista, aunque en la parte negativa. Rafa de Vicente jugó ese curso 2015-16 en el Murcia.

Dos temporadas antes, en la 2013-14, el Sestao River protagonizaría otra remontada como la que necesita ahora el Deportivo. En la jornada 27 era quinto con 45 puntos y ni siquiera ocupaba posiciones para disputar la fase de ascenso. Estaba a seis puntos de distancia del liderato del Leganés y acabaría uno por encima.

También durante ese curso el Albacete finalizaría campeón del Grupo 4 tras recortar cinco puntos a La Hoya en el tramo final.

En los últimos diez años aún existe otro ejemplo de remontada para el Deportivo y es parecida a la del Sestao River. En la temporada 2012-13, el L’Hospitalet era quinto en la tabla a ocho puntos del Olímpic. A partir de entonces iniciaría una impresionante escalada con la que se proclamaría campeón con 80 puntos. El equipo catalán disputó dos jornadas más porque el Grupo 3 lo componían 21 clubes.

Adrián Lapeña: “El objetivo sigue siendo el mismo”

Adrián Lapeña afirmó que el objetivo del Deportivo al final de la temporada es “el mismo” a pesar de la grave crisis de juego y resultados en la que se encuentra inmerso el equipo desde hace un mes. La derrota en Badajoz dejó a los blanquiazules a seis puntos del liderato, pero tanto el cuerpo técnico como la plantilla mantienen que la meta es lograr el ascenso directo. “El objetivo sigue siendo el mismo. Tenemos un camino que empezamos al inicio de liga y no nos queremos salir de él. Nos hemos encontrado piedras grandes en el camino, pero hay jugadores que han vivido situaciones parecidas y pueden o podemos ayudar a salir del bache. El objetivo sigue siendo el mismo”, insistió Lapeña, que recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de febrero. El defensa, en ese sentido, no quiere pensar por ahora en la posibilidad de disputar el play off para luchar por el ascenso a Segunda División. “A día de hoy el objetivo sigue siendo el mismo que al principio y mientras los números den nosotros seguimos confiando”, aseguró. Lapeña, a pesar de la confianza en poder revertir la situación, reconoció los problemas que arrastra el equipo en la segunda vuelta y la pobre imagen que dejaron el sábado en Badajoz. “No veníamos haciendo las cosas del todo bien e igual sí que necesitabas un golpe de realidad como el del otro día. Puedes perder, es parte del deporte, pero no como lo hicimos. Es un golpe duro, todos nos hemos dado cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien, esto va a servir para cambiar el chip. Todavía estamos a tiempo y el equipo tiene capacidad para revertir esto”, destacó. La preocupación en el deportivismo se ha incrementado a raíz de las tropiezos más recientes, pero el de Badajoz ha provocado que el club se involucre en la situación. “Desde el club nos transmiten que la derrota es parte del deporte, pero que hay cosas que no se pueden permitir. Las aceptamos, lo hay que corregir y seguro que daremos la vuelta”, señaló Lapeña. El defensa avanzó que la plantilla, junto al cuerpo técnico, ha hecho terapia de grupo en los días posteriores a la derrota en Badajoz para afrontar con garantías el partido del domingo frente a la Cultural Leonesa en Riazor. “Cuando los resultados no salen, el nerviosismo o ese miedo a fallar existe. Lo que hemos hecho es juntarnos, decirnos las cosas a la cara, lo que tenemos que cambiar, lo que puede ayudar al compañero a mejorar al grupo... y eso es fundamental. No hay que volverse locos porque en situaciones como estas, si te vuelves loco, lo único que irá es a peor”, reflexionó Lapeña acerca de las reuniones de estos días dentro del vestuario deportivista.