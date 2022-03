Los arbitrajes, en el punto de mira

El Deportivo se marchó de Balaídos indignado con la actuación del árbitro, Alberola Rojas, tras encajar una dolorosa derrota que lo aleja casi de manera definitiva del ascenso directo. El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, cargó contra las decisiones del colegiado, molesto por la expulsión de Quiles después de la acción del penalti sobre William en la que no tomó la misma decisión con el defensa celeste Domínguez. “Todo viene condicionado por lo de siempre”, protestó Borja al final del partido. “Te quedas con 10 cuando ellos lo deciden, cuando se habían tenido que quedar ellos en el penalti. Es lo de todo el año y eso no va a cambiar. Nada de lo que diga sobre los árbitros va a cambiar esto. No he visto las imágenes y entiendo que no sea penalti, pero de ahí a que lo quiera engañar... y más cuando le había perdonado la segunda amarilla al central en el penalti”, añadió.

El enfado en el seno del club ha ido en aumento con el paso de las semanas, al mismo tiempo también que se resentían los resultados de un conjunto inmerso en una profunda crisis de juego y resultados. El arbitraje de Balaídos se suma al del partido contra el Racing de Ferrol en Riazor, en el que no se castigó una clara mano de Quintana dentro del área, la permisividad con los rivales o el capítulo del aplazamiento del encuentro contra el Racing de Santander que marcó el inicio del hundimiento blanquiazul. El malestar se ha trasladado al deportivismo, pero por ahora las quejas no han tenido reflejo en la Federación. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la ciudad con motivo del partido de esta noche entre la selección española e Islandia, evitó profundizar en las protestas deportivistas. “No sé si ha habido errores o no, seguramente como con otros clubes, esto suele ocurrir, pero hay una buena relación con el club y si alguna vez han hablado conmigo lo han hecho con respeto y con educación. Somos una Federación que sabemos que a veces nos equivocamos y estamos dispuestos a hablar con todo el mundo”, manifestó. Rubiales reconoció que el Deportivo está fuera de su hábitat natural, alejado de las categorías profesionales, pero recordó que debe mantenerse “neutral” debido a su cargo. “Le deseo al Deportivo toda la suerte del mundo, es un histórico, igual que al resto de equipos, porque tengo que ser neutral. El Deportivo es un club muy especial que está en una categoría que sin duda se le queda pequeña por afición y por lo que representa el club”, apuntó. “Quedan todavía partidos y estoy seguro que el Dépor va a pelear por ese ascenso directo que da la primera plaza y si no por ocupar la mejor plaza posible que le dé acceso a pelear esa fase de ascenso. Ojalá tanto a él como al resto de participantes les vaya lo mejor posible”, añadió el presidente de la Federación. El ‘play off’ en Galicia Precisamente ese play off de ascenso, en peligro ahora incluso para el Deportivo, se disputará en Galicia. Luis Rubiales adelantó ayer que las sedes de los partidos se comunicarán en las próximas semanas de la mano de la Federación Galega.