El Deportivo anunció esta tarde que “reclamará en las próximas horas ante los comités de la RFEF una posible alineación indebida del Bilbao Athletic en el partido de este mediodía en Lezama”. Entiende el club coruñés que los jugadores rivales Juan Artola y Youssouf Diarra, que compitieron esta mañana frente al Dépor, no podían ser alineados al tener pendiente un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas que no pudieron cumplir en la anterior jornada frente al Extremadura debido a la expulsión del club azulgrana de la competición.

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, aseguró tras el partido que preparó el encuentro sin contar con el concurso de Artola y Diarra en el equipo rival, porque en el equipo coruñés dieron por hecho que no podían jugar, mientras que su homólogo del Athletic B, Patxi Salinas, se mostró convencido de que sus jugadores ya cumplieron sanción en ese encuentro no disputado frente al Extremadura y, por lo tanto, no había ningún impedimento para que los pudiera utilizar frente al equipo coruñés.

Ahora serán los comités de la Real Federación Española de Fútbol los que determinen si el partido finaliza con el resultado final de empate (1-1) que registró el marcador, o bien se le da por perdido al Bilbao Athletic y, por consiguiente, se le suman dos puntos más en el casillero del Deportivo, que pasaría a tener 60 en vez de 58.