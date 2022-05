El fin de semana de parón competitivo para el Deportivo por los tres puntos sumados en los despachos ante el Extremadura no sirvió para que el equipo coruñés aumentara su colchón en la segunda plaza de la tabla con respecto al Racing de Ferrol, el único rival que puede desbancarlo del segundo escalón. Los de Cristóbal Parralo lograron ayer una victoria importantísima ante Unionistas (0-1) en uno de los campos más difíciles de la Primera RFEF, el Reina Sofía, y por lo tanto se afianzan en la tercera posición del grupo 1, a la misma distancia que estaban del Dépor, tres puntos. Los blanquiazules, por lo tanto, regresarán mañana al trabajo igual de exigidos que estaban en su carrera por mantener la posición que ocupan, que supone una ventaja importante de cara al play off, ya que en caso de empate tras la disputa de una prórroga resultará vencedor el equipo con mejor posición en la fase regular.

El golaverage particular entre el Deportivo y el Racing de Ferrol está igualado, ya que sus enfrentamientos, tanto el de A Malata como el de Riazor, acabaron en empate. A puntos iguales desempatarán por la diferencia de goles general. La coruñesa es ahora mismo seis tantos mejor que la ferrolana a falta de tres jornadas por disputarse. Los de Borja Jiménez tendrán que recibir al descendido Tudelano el próximo sábado a las 17.00 horas, para luego visitar al Valladolid Promesas antes de cerrar el campeonato regular en Riazor contra Unionistas, que tras su derrota de ayer ha perdido muchas opciones en su pelea por entrar en play off. Los de Cristóbal Parralo, por su parte, también tienen pendientes dos encuentros en casa y uno fuera. Primero recibirán al Bilbao Athletic el domingo que viene (17.00 horas), luego se desplazarán al campo del Celta B y en la jornada de clausura contarán se enfrentarán al DUX en A Malata. Tal y como acordó la Real Federación Española de Fútbol, los partidos de las dos últimas jornadas se disputarán en horario unificado los sábados 21 y 28 de mayo (18.30 horas).

A falta de nueve puntos en juego, el Deportivo defenderá los tres de renta que tiene sobre el Racing. Tres, que podrían ser cinco si el Comité de Apelación estima el recurso presentado por el club coruñés después de que el Juez Único de Competición decidiera no dar por perdido al Bilbao Athletic su encuentro ante el Dépor por alinear en Lezama a Juan Artola y Youssouf Diarra, que estaban sancionados. El club vasco defiende que cumplieron sanción en el encuentro no disputado ante el Extremadura. Sin embargo, el Deportivo, como los demás clubes salvo el Athletic, actuó como si ese duelo no contara a efectos disciplinarios y justo antes optó por no limpiar de tarjetas a sus apercibidos, al contrario que hizo el conjunto bilbaíno.