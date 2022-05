Rafa de Vicente se cayó a última hora de la convocatoria para el partido de esta tarde (20.30 horas) contra el Valladolid B debido a unas molestias. El centrocampista se entrenó ayer con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero el entrenador deportivista, Borja Jiménez, explicó que prefirieron no correr riesgos y que pueda estar disponible para la fase de ascenso que se avecina. “Ha entrenado con el grupo, pero no queremos tomar ningún riesgo. No tiene muy buenas sensaciones y es un jugador que queremos tener sin ningún problema para lo que queda de año”, manifestó ayer Borja.

El entrenador blanquiazul tampoco podrá contar con Víctor García ni Trilli, los dos lesionados de larga duración y que siguen sin poder entrar en las convocatorias. El canterano parecía que había dado un paso adelante en su recuperación, pero su evolución sigue estancada y cada vez es menos probable que pueda reaparecer esta temporada. Borja Jiménez recupera para el partido de esta tarde contra el filial del Valladolid a Álvaro Rey, que se perdió el encuentro ante el Tudelano debido a unas molestias musculares.