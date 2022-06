Triunfo y alivio para el Dépor Abanca

De milagro aguantaron las canarias más de media hora, 33 minutos, con su portería a cero porque ya desde el arranque el Dépor Abanca generó ocasiones de sobra, y muy claras, como para haberse adelantado mucho antes. El asedio fue constante, liderado desde las bandas por María Ruiz y Ainhoa Marín, y con Jone Ibáñez y Laura Fernández también muy incisivas. La diez blanquiazul fue la primera que estuvo cerca de marcar con dos remates de cabeza, el segundo al larguero a la salida de un córner. María Ruiz exhibió su gran golpeo desde lejos pero no encontró portería, como tampoco Jone Ibáñez inmediatamente después.

El Tenerife achicaba balones como buenamente podía ante un Dépor Abanca infinitamente superior, al que solo le faltaba el gol para plasmar en el marcador su rotundo dominio. Llegaba por dentro y por fuera, con María Ruiz incluso atreviéndose a tirar algún que otro cañito que agradecieron los más de 3.000 deportivistas que animaron al equipo desde Tribuna Inferior. Solo era cuestión de tener paciencia y seguir insistiendo, porque el muro insular iba a acabar cayendo. Lo derribó Inés Altamira, una central, que aprovechó un rechace tras un disparo de Ainhoa para fusilar a la guardameta visitante Solana.

El Dépor había hecho lo más difícil, abrir la lata de un Tenerife que no se volvió loco tras encajar el 1-0. Siguió muy replegado, sin apenas aproximarse al área coruñesa. Ayano, con un cabezazo que atajó Ana Valles, fue la única visitante capaz de acabar una jugada en los primeros 45 minutos.

Tras la reanudación, más de lo mismo. Ainhoa y Laura pudieron ampliar la ventaja nada más volver de la caseta, pero las que lo hicieron fueron María Ruiz, con un gran disparo desde fuera del área (m.51), y Jone Ibáñez, tras un error defensivo grave (m.53). Dos goles en un abrir y cerrar de ojos para dejar la eliminatoria totalmente sentenciada con el 3-0. El resto, sobró pese a que las canarias recortaron distancias por mediación de Saray (m.63). Su reacción fue muy tímida y el Dépor Abanca no sufrió. En realidad nunca peligró la victoria del equipo blanquiazul, que siguió apretando arriba y llegando con peligro, aunque sin anotar más goles. En los compases finales reapareció Alba Merino para acabar celebrando con sus compañeras todas juntas sobre el césped de Riazor el alivio que supone la permanencia.

Miguel Llorente: “Mi idea es continuar”

Tras la victoria ante el Tenerife, el técnico del Dépor Abanca, Miguel Llorente, aseguró que sufrió mucho hasta la conclusión pese al marcador a favor. “Me he llevado la palma de pasarlo mal, lo he pasado mal hasta que ha pitado el final. No lo he visto seguro hasta que ha terminado partido”, recalcó el madrileño, que desconoce cuáles son las intenciones del club sobre su futuro, aunque tiene la esperanza de seguir al frente del equipo la próxima campaña pese a no haber cumplido el objetivo inicial del ascenso: “No sé nada. Puedo saber lo que yo quiero y me gustaría. Aquí he estado muy bien desde el primer día. Ha sido una temporada muy difícil y nos tendremos que sentar para ver qué ha pasado. No puede ser que hagas una primera vuelta tan buena y una segunda tan mala. No teníamos que estar jugando este partido y, obviamente, casi seguro que yo soy el principal responsable. Mi idea es continuar, pero es mi idea. Hay que ver la idea que tiene el club”.