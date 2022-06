William de Camargo, cedido esta temporada por el Leganés, ha sido el último futbolista blanquiazul de los que no seguirá en despedirse en sus redes sociales. El brasileño asegura en un mensaje a sus seguidores que es "un sueño realizado" haber jugado esta temporada en "un club histórico, donde han jugado" sus "ídolos", lamenta "no haber concluido el objetivo" y está "seguro" de que "pronto el Dépor estará donde debe estar". Aprovecha, además, para agradecerle a la afición haberle hecho sentir "como en casa". Fue lanzar el mensaje y muchos de los que aún son sus compañeros hasta el 30 de junio quisieron hacerle llegar su cariño en el momento del adiós. "Eres el mejor, hermano", le escribió Alberto Quiles. "Mucha suerte, te la mereces de verdad", le deseó Ian Mackay. "Si quieres, podrás llegar donde tú quieres", le interpeló Álvaro Rey. De los más emotivos fue Héctor Hernández, con el que compartió correrías por la izquierda durante casi todo el ejercicio. "La banda sin ti se me va a hacer muy difícil. Te voy a echar mucho de menos dentro del verde, pero más aún fuera. Te deseo lo mejor y ojalá podamos compartir taquilla otra vez", deseaba el lateral.