Marruecos y la candidatura conjunta de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, los otros aspirantes

Hasta mayo de 2024 no se sabrá dónde se celebrará el Mundial 2030, pero la candidatura ibérica de España y Portugal parte bien posicionada para convencer a la FIFA. Su principal rival por albergar la cita mundialista de dentro de ocho años es la candidatura suramericana que forman Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Todavía no han confirmado oficialmente su deseo de compartir la organización del Mundial 2030 entre los cuatro países, como tampoco lo ha hecho Marruecos, que ya intentó acoger la edición de 2026, que finalmente se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Precisamente esa designación americana para dentro de cuatro años juega a favor de España y Portugal de cara a 2030 porque lo normal es que la FIFA no repita continente en una edición y la siguiente. La alianza entre España y Portugal se presenta, en principio, como la única propuesta europea, ya que Reino Unido e Irlanda no serán rivales en la carrera por el Mundial 2030 al haber sido designados para albergar la Eurocopa 2028.

Antes de que la FIFA anuncie en qué país o países se disputará el Mundial 2030, la Real Federación Española de Fútbol deberá definir qué once estadios de los quince aspirantes figuran en la relación definitiva de sedes junto a los tres portugueses ya confirmados: Da Luz y José Alvalade en Lisboa, más O Dragão en Oporto. Junto a las gallegas A Coruña (Riazor) y Vigo (Balaídos), las otras ciudades españolas que están en la carrera por el Mundial son Gijón (El Molinón), Bilbao (San Mamés), San Sebastián (Anoeta), Zaragoza (La Romareda), Barcelona (Camp Nou y RCDE Stadium), Madrid (Santiago Bernabéu y Metropolitano), Valencia (Mestalla), Murcia (Enrique Roca), Sevilla (La Cartuja), Málaga (La Rosaleda) y Las Palmas (estadio de Gran Canaria). Galicia es una de las cinco comunidades autónomas con dos estadios aspirantes. Madrid, Cataluña, Euskadi y Andalucía también presentan dobletes en su afán por ser sedes del Mundial 2030. Hasta noviembre la RFEF analizará los diferentes proyectos antes de seleccionar a los once ganadores.