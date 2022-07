Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, está entregada a la posibilidad de que la ciudad vuelva a ser sede de un Mundial. “La nuestra es una apuesta de ciudad, como lo fueron Barcelona y Sevilla” con los Juegos y la Expo.

¿Cuándo decidieron participar en la carrera por ser sede del Mundial?

Fue una propuesta de la vicepresidencia de la Xunta, a raíz de la iniciativa del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Fútbol, pues querían iniciar una preselección de posibles sedes. Fue en ese momento que Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, me llamó para exponerme el asunto y aquí estamos, preparándonos para estar entre los elegidos.

¿Saben cuánto tendrán que invertir en las mejoras de Riazor?

En la reunión celebrada en Las Rozas presentamos un proyecto ambicioso. Nuestra apuesta es decidida, es una apuesta de ciudad como hicieron en su momento Barcelona, con los Juegos Olímpicos, o Sevilla, con la Exposición Universal, por eso entendemos que todas las administraciones tienen que estar presentes. Estamos en un proceso embrionario, pero muy decididos, aunque en estos momentos no hay ningún cálculo.

¿Y la financiación?

No estamos todavía en ese punto. Ser sede del Mundial no se decidirá de inmediato, ahora lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que se confíe en nuestro proyecto. A Coruña puede ofrecer muchísimo, tanto por lo que supone como ciudad como por el campo de Riazor. Apostamos por el potencial que tenemos, porque estamos ante una oportunidad histórica en la que todos tenemos que remar en la misma dirección. No hablamos solo de remodelar el campo de fútbol, se trata de una obra que afectará a todo el entorno del estadio y de la que serán beneficiaria toda la ciudad.

¿Sabe cómo repercutirá esta inversión en la ciudad?

El impacto no está calculado porque, insisto, nos encontramos en un proceso embrionario, pero por las referencias que existen de otras ciudades que albergaron partidos de un Mundial sabemos que la inversión realizada revirtió de forma considerable, pero no realizamos ningún estudio porque primero tenemos que saber si vamos a estar entre las elegidas.

¿Cuándo lo sabrán?

En septiembre habrá una visita a las ciudades candidatas. Lógicamente tendrá que conocerse pronto porque hay un trabajo ingente que habría que desarrollar y después esperar que la FIFA se pronuncie si la candidatura de España y Portugal es la elegida.

¿Cómo afectarán las obras al Deportivo?

No creo que las obras pudieran afectar al desarrollo de las competiciones en las que participe el Deportivo. No llegamos tampoco a ese punto, pero en una situación similar se verán la mayoría de los estadios candidatos. Tendremos que ver cómo se ejecutarían las obras, durante la época estival o ya lo decidiremos. Lo relevante es que es una apuesta de ciudad y todos tenemos que estar volcados. Yo lo noto estos días en la calle, veo a la gente muy ilusionada con la posibilidad de que Riazor vuelva a albergar un Mundial. Se trata de una oportunidad histórica que nos permitiría disfrutar de un nuevo contorno en el área de Riazor y que permanecería para uso y disfrute de todos.