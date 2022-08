El Deportivo afronta los últimos días de pretemporada con la incertidumbre del inicio de la competición debido a la situación que atraviesa el DUX Internacional de Madrid y los movimientos que todavía faltan por concretar en el mercado. El entrenador deportivista, Borja Jiménez, sostiene que están a la expectativa de lo que ocurra con el conjunto madrileño y defiende que afrontan con "paciencia" el tramo final del mercado de fichajes.

El técnico evitó hablar de nombres propios, como los de Lucas Pérez o Raúl Sánchez, ambos pretendidos por el club, pero aseguró que los refuerzos que lleguen serán "futbolistas buenos". "Lo importante es que quien venga quiera estar aquí. Seguro que será buen futbolista, se llame Lucas, Juan o como sea. El nombre es lo de menos, lo importante son las ganas", afirmó esta mañana en la víspera del que será el último amistoso de la pretemporada, mañana en Arteixo contra el Bergantiños.

"Hablar de futbolistas que no tenemos aquí es injusto para los que están. No voy a comentar nada sobre el tema de fichajes. La dirección deportiva está trabajando en incorporar lo que nos falta. Estoy seguro que encontrarán lo que mejor se adapta a nuestra idea de juego", indicó sobre la opción de Raúl Sánchez. "Estamos siendo cautos y teniendo paciencia. Seguro que conseguimos todo lo que queremos, estoy seguro. Quedan pocos días, no es que aumente el nerviosismo, pero lo haremos. Hay que confiar en la gente del club, que le está dedicando mucho tiempo. Seguro que cubrimos todas las necesidades que tenemos", añadió.

Borja Jiménez también se pronunció sobre la posibilidad de que el equipo no dispute la primera jornada por la incomparecencia del DUX, sumido en problemas financieros y que ni siquiera ha comenzado a entrenar. Pase lo que pase, el técnico destacó el buen momento en el que llegaría la plantilla al arranque de la temporada. "Lo estoy llevando bien porque no he me puesto a analizar nada de lo que pueda pasar la semana que viene. Habrá que esperar cómo se manifiesta la Federación, que es su competición. Vamos a llegar en buen momento y nos queda mañana el último amistoso en lo que ha sido una buena pretemporada en cuanto a sensaciones. El grupo tiene muchísimas ganas, eso es lo que a mí me tranquiliza independientemente de lo que pueda pasar el sábado o no", reflexionó.