Raúl Sánchez, la red por si falla Lucas Pérez

El Deportivo no quiere fiarlo todo a una carta para su ataque y menos si su mano tiene los condicionantes del hipotético fichaje de Lucas Pérez por esfuerzo económico y por tempos de la operación. El club coruñés, ante esa inseguridad, apura la contratación de Raúl Sánchez, jugador del Ibiza, que servirá de red de seguridad para cerrar, en principio, su frente ofensivo y no quedarse con las manos vacías o con opciones sin el nivel que requiere la apuesta coruñesa cuando se baje el telón del mercado de fichajes. La secretaría técnica avanza en una negociación que no está siendo sencilla y que entraña dificultades con otros equipos de la zona alta de Primera Federación en la pugna, entre ellos el Castellón, y con el club de origen intentando rentabilizar el movimiento por un futbolista que fichó hace poco menos de nueve meses del Rayo Majadahonda. El desenlace, para bien o para mal, se puede dilatar en un fichaje que recuerda, por desgaste y espera, al de Rubén Díez, que llegó a A Coruña tras casi un mes limando diferencias con el Tenerife y tras un importante esfuerzo económico del jugador aragonés.

Si el Dépor cerrase el fichaje del polivalente futbolista madrileño, podría dar incluso por cerrado su frente de ataque, ya que considera que Raúl Sánchez puede jugar en ambas bandas y en la punta de ataque como solución de emergencia. En este escenario, Quiles volvería a ganar enteros como punta referencia, aunque la idea es apostar de inicio por Gorka Santamaría y dejar al onubense en la banda derecha, según los gustos de Borja. Su llegada no cierra la posibilidad de contratar a otro delantero, incluso a Lucas Pérez, pero la operación ya no sería vista en la plaza de Pontevedra de imperiosa necesidad. El fichaje del futbolista del Ibiza aleja incluso un poco más al zurdo coruñés de Riazor, aunque no lo descarta, ya que el esfuerzo económico por Sánchez resta músculo al Deportivo al negociar la llegada del futbolista de Monelos o de otro futbolista para esa demarcación. El Cádiz sigue sin querer darle la carta de libertad así como así y el club coruñés no contempla, de momento, pagar a su entidad de origen cantidad alguna por hacerse con sus servicios. Aún llegando Lucas libre a A Coruña, aún habría que perfilar el sueldo de su nuevo contrato que siempre sería sensiblemente inferior al que percibe en Cádiz y más si se cumple el deseo del Dépor de que Raúl Sánchez lleve ya varios días atado como refuerzo blanquiazul. Un puzle, el de Lucas Pérez, que cada día parece más difícil de encajar, aunque no sea imposible. Es más que probable que la operación siga abierta hasta el 31 de agosto y que el deportivismo siga en vela hasta entonces.

Si el Dépor cerrase su equipo con la llegada de Raúl Sánchez y a la espera de la salida de Héctor Hernández, Borja contaría con una plantilla de 22 futbolistas, de los que 18 serían senior y cuatro sub 23. Sin el lateral, se reduciría a 21, siempre con la posibilidad de reforzarse en el Fabril, en estos momentos con Yeremay, Dani Barcia y Jairo Noriega como meritorios.