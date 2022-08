El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, criticó con dureza la situación con la que comenzará el próximo sábado la Primera Federación, con la más que probable incomparecencia del DUX Internacional de Madrid en el Estadio Abanca-Riazor para el que sería el primer partido oficial de la temporada 2022-2023 del Deportivo. "Es un desastre. La palabra de todo esto, que es muy difícil de explicar, es que es una mierda. Supongo que, como siempre, a partir de este precedente cambiarán algunas cosas, pero todo esto dista mucho de la profesionalidad", dijo el entrenador en una rueda de prensa telemática.

Jiménez afirmó que la Real Federación Española de Fútbol "es la primera interesada" en que la categoría sea "lo más profesional posible" y precisó que entiende que el ente federativo no puede "hacer más ahora mismo".

El Deportivo ha preparado el partido como si se fuera a disputar y completará los entrenamientos este viernes con una sesión vespertina en el escenario en el que debe presentarse el sábado para afrontar el partido.

"Intentamos llevar la semana con normalidad, imaginando que vamos a jugar", declaró el preparador deportivista, quien reveló que la "única notificación" que recibieron es la del cambio de hora del choque, que ha pasado de las 19:30 a las 20:00.

En su comparecencia, se acordó de sus "compañeros de profesión que están en una situación complicada", en alusión al cuerpo técnico y jugadores del DUX Internacional de Madrid.

"Probablemente, la Federación intenta controlar situaciones para que no sucedan. A nadie le gusta empezar una competición y que no se presente un equipo en la primera jornada, es complicado encontrarle el sentido", dijo.

El DUX Internacional de Madrid ha intentado encontrar inversores para poder asumir los costes de la plantilla y cumplir con los requisitos de Primera Federación, pero no lo ha logrado y, a pesar de haberse inscrito en la competición, no tuvo actividad deportiva este verano.

"Como no hay notificación, seguimos como si fuera una semana normal", señaló el abulense que, no obstante, entiende que no habrá partido.

Además, admitió que, si no se da el encuentro, buscarán una "solución de última hora" para intentar jugar esta semana, aunque es complicado porque las ligas están en marcha y en Segunda Federación, que comenzará una semana después, está todo "cerrado".