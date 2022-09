Soriano saca al Dépor del primer lío

Treinta minutos tarde llegó el Dépor a su estreno liguero, los que aprovechó la Balompédica Linense para adelantarse con un remate de cabeza a la salida de un córner ante la pasividad de la defensa coruñesa, que sigue sufriendo demasiado por alto. Se puede dominar la posesión y no tener el control del partido. Eso fue lo que hizo el equipo coruñés en esa primera media hora tan mala. Se limitó a sobar la pelota con parsimonia, sin apenas profundidad. Un panorama gris oscuro, casi negro, que Mario Soriano se encargó de colorear tras la reanudación. El madrileño había aparecido muy poco hasta entonces, pero fue capaz de prolongar su gran final de temporada con un doblete que sacó al Deportivo del primer lío del curso recién estrenado. De nuevo los de Borja Jiménez necesitaron recibir una bofetada, en forma de gol en contra, para despertar. Por suerte lo hicieron a tiempo y acabaron ganando sin sufrir ante una Balona muy bien plantada y con facilidad para llegar arriba con muy pocos pases, pero que no tuvo recursos para arrinconar al Dépor cuando se vio por debajo en el marcador.

Pocas novedades en el primer once de la temporada, solo tres fichajes: Víctor Narro, Gorka Santamaría y el retornado Raúl Carnero. Los demás, todos conocidos, con Álex Bergantiños y Diego Villares en la sala de máquinas de un Dépor escasito de ideas e imaginación hasta bien avanzado el encuentro. Tanto Antoñito como Raúl trataron de proyectarse con frecuencia al ataque y de un centro del andaluz nació la primera ocasión de peligro, una volea de Quiles demasiado alta. Fue el único remate blanquiazul hasta el gol visitante. Escaso bagaje ofensivo, discretísimo.

Seis saques de esquina concedió el Deportivo en la primera media hora, demasiados para un candidato al ascenso, y más en su propio campo. Al sexto llegó el 0-1. Centro pasado desde el banderín de córner y buen cabezazo de Delmonte prácticamente sin oposición (m.30). Empieza una nueva temporada pero sigue el viejo mal del equipo coruñés para defender los balones aéreos, un asunto importante a resolver para ahorrarse problemas en esta categoría en la que los partidos tantas veces se deciden por esos pequeños detalles.

Pasó lo de casi siempre con el marcador adverso, que la reacción del Dépor fue inmediata. De golpe le metió un par de marchas a su fútbol, que falta le hacía, y en cinco minutos generó mucho más peligro que en toda la primera media hora. Solo la inspiración de Varo bajo palos evitó que el empate llegara antes del descanso. Respondió de manera providencial a los remates de Quiles y sobre todo de Raúl, un zurdazo potente directo a la escuadra. También Narro y de nuevo Quiles estuvieron a punto de firmar el 1-1 en un final de primera parte en la que la Balona fue capaz de rehacerse tras superar como buenamente pudo esos cinco minutos de agobio. Por lo menos, el Dépor había entrado en el partido. Tarde, pero aún con 45 minutos largos por delante para tratar de evitar el primer desastre de la nueva campaña.

No se impacientó ni perdió los nervios pese al 0-1, pero sí que tras la reanudación el equipo coruñés trató de aumentar el ritmo de balón en campo contrario para encontrar el camino para superar a la ordenada defensa andaluza. La Balona no lo puso nada fácil. Siempre bien plantada, demostró que es un equipo trabajado, juntándose cerca de su área sin renunciar a estirarse. El Dépor avisó pronto, con un centro de Antoñito al que Gorka Santamaría no llegó por poco y casi a continuación llegó el tanto del empate. Nació de una genialidad de Quiles, cuya asistencia de tacón, un auténtico caramelo, la aprovechó Soriano para batir a Varo con un disparo cruzado muy ajustado (m.57).

El 1-1 inclinó aún más el campo hacia el área visitante y la Balompédica Linense no tuvo más remedio que encerrarse atrás y espaciar mucho sus apariciones en campo rival. El 2-1 era solo cuestión de tiempo, al menos eso parecía, y esta vez Soriano se lo fabricó él solo. Aprovechó un error de la defensa para robar, caracolear y anotar con otro gran disparo (m.68).

La remontada estaba encaminada y el Dépor no se echó atrás para defender su ventaja, como tantas veces el curso pasado, sino que derrochó aplomo y confianza para seguir llevando la iniciativa.

Ayudaron los cambios, sobre todo el de Rubén Díez, muy inspirado con la pelota pero al que le faltó colmillo en el remate. Perdonó el tercero pero igualmente el Dépor acabó conservando su ventaja sin apenas sufrir ante una Balona impotente en el tramo final. Primera victoria de la temporada para el equipo coruñés, con dos caras muy diferenciadas, pero que empieza ganando, que es de lo que se trataba. Y con Trilli en el campo, otra de las grandes noticias del estreno.