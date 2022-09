El entrenador del Talavera, Rubén Gala, afirmó ayer en la víspera de visitar Riazor para enfrentarse al Deportivo que no equipo no puede “achantarse” si quiere tener posibilidades de sacar un resultado positivo esta tarde. “Al Deportivo se le hinca el diente, sobre todo, creyéndoselo. No podemos achantarnos ni pensar que somos peor que el rival. Sabemos el potencial que tienen en plantilla, que tienen un altísimo presupuesto y una afición histórica. Pero no nos podemos amedrentar”, resumió el técnico del Talavera.

Rubén Gala destacó que deberán sobre todo evitar reproducir los errores que hasta ahora en los tres partidos que han disputado les han impedido puntuar. “Hay intentar quitarle el balón al rival y hacerle sufrir. Tenemos que ser muy contundentes y no cometer los fallos que nos han costado los últimos partidos”, manifestó sobre la manera en la que pretenden afrontar el partido de esta tarde en Riazor. El entrenador del Talavera también garantizó ayer en su comparecencia previa al encuentro que no va a modificar el estilo de juego de su equipo. “Trabajamos un modelo de juego que el equipo no debe perder. Cuando la perdemos somos vulnerables, pero cuando el equipo cree y la aplica sabemos jugar al fútbol. No tengo miedo a ningún rival y mis jugadores no deben tenerlo”, reflexionó antes de enfrentarse esta tarde al Deportivo.