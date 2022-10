Max Svensson debutó ayer como titular en el Deportivo en el partido que los blanquiazules disputaron en Riazor contra el Linares, con victoria por 2-1. El delantero reconoció que le sorprendió el hecho de verse en el once del nuevo entrenador deportivista, Óscar Cano, pero cree que respondió bien a la confianza. “Me encontré muy cómodo”, valoró. “Hay mucha competitividad y cuando el entrenador dio el once me quedé sorprendido. Él me ha dado la confianza y yo le he demostrado bien”, añadió.

El barcelonés intervino en el gol que marcó Quiles, el primero del Deportivo. “Siempre se dice que el delantero tiene que estar bien posicionado en defensa para recuperar balones. Después conduzco, veo que no encuentro el pase, se la intento picar y salió bien”, resumió sobre la jugada y sobre el hecho de no haber podido marcar gol dijo que prefiere quedarse “con los tres puntos”. “Siempre buscamos los tres puntos y a veces no se pueden conseguir, así que es muy bonito volver a ganar”, continuó el atacante. Svensson reconoció también que no es fácil empezar una temporada en la que no llegan las oportunidades de jugar. “Siempre hay que trabajar hasta que el míster te da la oportunidad y ganarte su confianza”, apuntó. En cuanto a su estado físico, admitió que pidió ser sustituido por cansancio: “Lo dejé todo en el campo, no podía más y pedí el cambio”.