Óscar Cano optó por cargar de optimismo y esperanza su mensaje posterior a la derrota ante el Castilla. “El equipo jugó muchísimo mejor que el día del Linares, ha estado sensacional en muchos aspectos”, argumentó en relación con la imagen ofrecida en su estreno con victoria de la anterior jornada en Riazor frente al conjunto andaluz. Lejos de mostrarse preocupado, el técnico del Deportivo prefirió aplaudir el partido realizado por su equipo en Valdebebas: “No es que a mí me parieran optimista, es que con lo que he visto en el campo, el Deportivo ha presentado las credenciales que yo quería ver para animarme en que este equipo en mayo o junio va a ascender. Ha jugado con muchísima personalidad en un escenario que no es fácil. Me voy muy contento. Los entrenadores no tenemos que pensar en intervenir en base al resultado, que por supuesto es lo más importante. Jugando así, todos los resultados venideros o muchos de ellos serán positivos. El equipo ha estado muy bien, jugando así se pierde muy poquito”, recalcó el técnico visitante.

Insistió Cano a la hora de destacar "muchas cosas positivas" pese a la derrota. "Habrá habido errores, como siempre en este deporte que es de acierto y error, que evidentemente analizaremos y trataremos de ponerle solución, pero tengo un montón de sensaciones muy positivas. La pelota ha sido nuestra, el equipo ha progresado y ha creado peligro y ha jugado con muchísima personalidad, como un equipo que no está cohibido. Hay un volumen de fútbol muy interesante que nos va a dar muchísimas victorias porque lo que tiene este equipo es mucho gol escondido. Mario (Soriano) ha podido hacer seis o siete goles en estos dos partidos. No me preocupa ahora mismo nada, no tengo que mentir a nadie, este equipo va a ascender", se animó a aventurar con la clara intención de transmitir confianza a sus jugadores. El entrenador andaluz cree que los suyos estuvieron "muy dominadores" hasta la expulsión de Lapeña. "En la primera parte empezamos muy dubitativos, no nos ajustamos bien, nos costó y el gol viene de no ajustarnos bien. Es verdad que ellos cuando pegan, pegan de verdad, pero sí que vi que el equipo tuvo personalidad. Hemos estado hasta la expulsión muy dominadores, el campo se ha inclinado de manera importante, y luego la expulsión te condiciona pero aun así hemos tenido un par de ocasiones de Mario y una clarísima de Kuki. Estoy muy contento con lo que visto, mucho, muchísimo", recalcó en su análisis cargado de optimismo. A juicio de Cano, en Valdebebas se vio a un "muy buen Dépor, sensacional en muchos aspectos", tratando de proteger a su plantilla a la espera de reencontrarse con el triunfo el próximo sábado contra el Sanse. "Entiendo que estamos todos cabreados, no voy a pasar una buena noche ni a ir de fiesta, pero sí me voy muy satisfecho con muchas cosas que he visto. Creo sinceramente que en el cómputo general hemos visto un muy buen Dépor. El fútbol va de ganar, pero veo que jugando así vamos a ganar mucho", insistió en su mensaje esperanzador. "El balón no lo lleva la cigüeña al área, ojalá, hay un proceso previo , que se llama juego en general, nosotros yo creo que todo eso lo controlamos a la perfección. Hemos sido muy ordenados con la pelota. Igual hemos hecho muchas cosas buenas que nos pueden servir para ganar de tres en tres muchos partidos", reiteró Cano.