El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, se reafirmó esta mañana en Riazor en el análisis postpartido que hizo el pasado domingo tras perder ante el Castilla (1-0). “Estoy muy contento con lo que he visto”, dijo entonces en Valdebebas, fastidiado por la derrota pero optimista por las “muchas cosas buenas” que, a su juicio, ofreció el equipo. Un mensaje que reiteró esta mañana en Riazor. “Ni me arrepiento ni considero que sea una falta de respeto”, señaló en referencia a los aficionados deportivistas a los que pudieran haber sentado mal esas declaraciones.

“Todos queremos lo mismo, a todos nos jode perder, pero tenemos que ir mucho más allá del resultado. La autocrítica también es eso, extraer el lado positivo. Hubo muchas cosas buenas, que se han corroborado en el video, y tengo que transmitirlo”, recalcó el entrenador andaluz, que citó a Dani Barcia para el encuentro de mañana ante el Sanse, para el que también vuelven a la convocatoria Ibai y Jaime.

El Dépor está fuera de los puestos de play off por primera vez en la temporada y Cano entiende perfectamente la preocupación de la afición. “La comprendo y no le puedo decir nada. Es una obviedad, estamos fuera del play off y si hoy acabara la liga habríamos hecho un desastre de temporada. Nuestra clasificación es una ruina en relación a la que el Deportivo tiene que tener”, sentenció el entrenador del Dépor, que elogió al Sanse, un equipo que “está haciendo muy bien las cosas”.