Alberto Quiles: “Cuando no hacía goles, la afición confiaba más en mí que yo mismo”

Alberto Quiles (Huelva, 1995) ha recuperado el gol, la sonrisa y la esperanza. Siente al equipo con otra energía, en progresión, y está esperanzado con lo que pueden conseguir el próximo mes. Mientras llegan las citas cruciales y el momento de avanzar en una renovación que está “parada”, disfruta de su flechazo con la afición y de un luminoso Riazor, en el que se realiza la entrevista.

¿Se ha acostumbrado ya a jugar en un estadio así?

Me encanta, es un pedazo de campo, en el que hay una media de 13 o 15 mil espectadores. No quiero ni acostumbrarme, la verdad. Quiero sentir cada domingo esos nervios buenos, los de demostrar, los de tener ganas de jugar aquí, de que comience el partido. Si se me quitan algún día, tendré que dejar de jugar.

¿Siempre notó una conexión especial con la grada?

Sí. El año pasado caí de pie aquí, en pretemporada parecía que había jugado toda mi vida con Miku, con Héctor, con los que estaban el año pasado y empecé a marcar. Venía como un delantero desconocido, porque no mucha gente me conocía, y en verano meto goles y durante el año fue la misma sintonía. Nos faltó el ascenso, pero sí que la afición ha estado conmigo. Incluso este año que no he empezado bien, me llegaban mensajes de tranquilidad, de que confiaban en mí. Todo eso dice mucho de la relación que tenemos.

Hace un año iba todo más rodado, este arrancó más atascado...

Sí, es verdad. Pero lo raro era el año pasado que me metía en el campo y esa conexión que tenía con los jugadores, que era increíble, que era como si llevásemos toda la vida jugando. Este está costando un poco más, ojalá que sea el del ascenso, aunque no hayamos empezado como a todo el mundo le gustase. Ojalá comencemos a ganar y que acabemos el año como el club se merece y como todo el mundo quiere.

"Cada vez hacemos más cosas bien y al equipo se le ve más liberado"

Cuando no marcaba, ¿le llegó a condicionar en su día a día personal?

Es que es así. Te afecta. Aunque tú creas que estás bien, siempre te toca. Cuando metes, es todo color de rosa y estás más feliz y cuando no marcas, estás más triste, desganado. Son gajes del oficio. Hay intentar que sea lo menos posible. Aun así, a pesar de que siempre quiero marcar, si veo que juego bien, también me voy contento a casa.

El grito de la celebración de su primer gol no era uno más...

Tenía muchas ganas, es que llevaba nueve o diez partidos sin marcar. Y encima en Riazor, por eso fue así.

“Si te afectan lo que digan de ti en las redes sociales, es mejor no mirarlas”

Siempre ha dicho que necesita regularidad y sentirse suelto con balón. ¿Lo tiene en estos momentos?

Es cierto, es lo que necesito: sentir que estoy jugando bien, entrar en contacto con el esférico. Y ahora lo estoy consiguiendo y se me nota. Eso se ve: hoy Quiles está bien. Y cuando no lo estoy, se nota. Busco esa regularidad, ya la voy teniendo.

¿Cómo ve al equipo? ¿Cómo cree que ha ido encajando los reveses?

Bien. Si quitamos el partido de Copa, llevamos dos victorias seguidas y ahora tenemos uno en casa en el que debemos salir a ganar para hacer tres en liga.

¿Le puede a veces al grupo la responsabilidad o querer agradar?

A mí no. Tampoco es que yo intenté agradar a nadie. Sí lo quiero hacer bien, lo que me pide el míster, porque es bueno para mí y para el equipo. No tengo exceso de responsabilidad porque mis compañeros son también muy buenos.

"Este tiempo de aquí a Navidad puede ser muy bonito"

¿Van asimilando lo que quiere Óscar Cano de ustedes?

Creo que sí. La filosofía es la de tener balón y luego son los matices que él tiene que ya los vamos cogiendo y los vamos entendiendo y eso se irá reflejando en el campo.

¿Les ha liberado mentalmente?

Cuando viene un entrenador nuevo, los que juegan quieren demostrar y los que no quieren entrar. Sí puede haber un cambio de mentalidad. Además de estar bien físicamente, eso es lo importante. Estar bien de cabeza te hace jugar bien.

¿Habló el nuevo técnico de manera personal con usted?

No. Desde que llegó habló con el equipo entero y dijo lo que él venía aquí a hacer y sus matices en el campo, y es lo que se ve cuando nos entrenamos. Conmigo aparte, no. Me encaja lo que quiere, aunque tampoco es nada extraño ni raro. Así que estamos bastante bien, estoy contento.

Hace poco quiso tener un detalle con sus seguidores en redes sociales al retuitear una pintada que se hizo muy famosa la pasada liga...

Sí, porque el año pasado cada vez que marcaba... No sé ni dónde está la pintada. Alguien pintaría eso y el año pasado cada vez que marcaba salía esa foto y este año tenía ganas de volver a verla. Me la encontré por casualidad y... Fue una coña.

Tampoco es muy activo, es de un perfil bajo en esa faceta, ¿no?

Miro las redes sociales, pero de polémicas nada. Cuando más las utilizo es en verano cuando me voy de viaje, estoy con mi familia en Huelva o con mis amigos en la playa, pero luego no me da por ahí. Suelo colgar cosas de fútbol. Cuando subes muchas cosas y luego hay algo malo, pueden decir que estás con las redes todo el día y que no estás a lo tuyo. Prefiero mantenerme al margen y estar en casa o cenando con mi pareja que estar pendiente de todo eso.

Tiene compañeros más activos, hoy está a la orden del día...

Antes no había tanto, ahora sí. Cada uno tiene que ser consecuente con lo que hace y ser un poco listo. Al final, si estás en el Dépor, con toda la masa social que hay aquí, es normal que cuando las cosas van mal, te digan más cosas y cuando van bien, también, te elevan. Hay que ser listos y si te afectan esas cosas, es mejor no mirar las redes sociales.

Mejor el cara a cara, ¿no?. ¿Qué recibe por la calle?

Con la afición no tengo problema, no lo he tenido nunca. Cuando no marcaba, confiaban más en mí que yo mismo. Me llegaban muchos mensajes cada vez que subía una foto entrenándome y siempre era todo ánimos y que el gol iba a llegar. Cuando voy por la calle, me paran, me piden fotos con una sonrisa en la cara. No puedo decir nada malo, me han tratado espectacular.

Está a gusto en A Coruña, querrá seguir progresando. ¿Cómo encaja todo eso en su cabeza? ¿Ha avanzado su renovación?

Ya lo dije y lo repito: yo quiero jugar el año que viene aquí en Segunda. Estoy muy bien, me quiero quedar muchos años. La renovación está ahora mismo parada, llevamos tiempo sin hablar nada y tampoco estoy ni triste ni nada, porque tengo mi año de contrato y lo que quiero es hacerlo bien para ascender y quedarme aquí el año que viene.

¿Preferiría que avanzasen las conversaciones o está bien así?

Ahora mismo tampoco es algo prioritario. Estoy bien así, el club también. Seguiremos así y a ascender. Que si subimos, seguro que me quedo aquí el año que viene.

Aun así, ¿se siente respaldado?

Sí, sí. Con Rosende, con Juan. Ellos siempre me han transmitido que están muy contentos conmigo y yo con ellos; por eso no hay problema.

¿Considera que este próximo mes puede marcar el futuro a medio plazo del equipo?

Hay que pensar en el partido del domingo. Parece que viene la Cultural y que vamos a ganar fácil y no va a ser así, porque va a ser un partido muy complicado. Los encuentros que vienen ante Fuenla, Córdoba o Racing son los que a todo el mundo le gusta jugar y son muy importantes para engancharnos arriba y quitarles puntos. Este tiempo de aquí a Navidad puede ser muy bonito, pero pensando primero en el domingo.

¿Ve al equipo cada día más cerca del nivel que debería ofrecer?

Sí, es cierto que cada vez hacemos más cosas bien y que cada vez al equipo se le ve más liberado. Si este domingo hacemos un buen partido, ganamos aquí y luego vemos resultados y logramos tres triunfos, nos va a dar una confianza increíble.

Que no les den por muertos...

Si estuviéramos a cinco y quedasen seis..., pero es que queda un montón. Hay ganar el domingo e ir luego poco a poco.