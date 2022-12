Pablo Martínez: “Yo no soy mentiroso, cuando entro en el campo es para darlo todo”

Pablo Jean-Antoine Martínez (Orange, Francia, 1989) está de vuelta tras superar la lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le obligó a parar en el peor momento, justo cuando se había afianzado en el once inicial del Deportivo con cinco titularidades consecutivas. Se perdió la visita copera a Guijuelo y el duelo en Riazor frente a la Cultural Leonesa antes de regresar a la convocatoria para el desplazamiento del pasado fin de semana a Fuenlabrada, donde asistió desde el banquillo a un triunfo que aupó de nuevo al equipo coruñés a la zona de play off. El central regresa con ganas de ayudar al Dépor a “terminar el año lo más alto posible”

¿Se sufre más viendo a sus compañeros desde fuera que estando dentro del campo?

Se sufre mucho más desde fuera, porque quieres estar dentro ayudando al equipo y no lo puedes hacer. Estás como un aficionado aquí [en Riazor] y es muy difícil ver al equipo desde fuera.

Nunca es un buen momento para lesionarse, pero menos cuando se está teniendo continuidad, como era su caso.

Sí. Al principio me faltaba ritmo, ahora con los partidos lo tenía y esta lesión que me vino antes del partido de Copa fastidia, pero he trabajado muy bien con [Álex] Canosa y me he sentido muy bien después de trabajar con él.

¿Está ya al 100%, como antes de la lesión?

Sí. Solo tengo dos entrenamientos con el equipo pero he hecho muchos entrenamientos con Canosa, de físico y todo eso, entonces me siento muy bien ahora.

Llega a Riazor el líder, el Córdoba, un partido muy bonito para reaparecer.

Sí. Si me preguntas, claro que lo quiero jugar, pero la carta está en la mano del míster. Hemos hecho un buen partido fuera de casa [en Fuenlabrada], la defensa ha estado muy bien, entonces veremos si juego o no. Si no juego, estoy contento por mis compañeros que juegan, porque lo merecen, y si juego, pues lo voy a dar todo, como siempre.

Con el Córdoba a siete puntos, ¿es una final para poder aspirar todavía a esa primera plaza que da el ascenso directo?

No. No es una final. Es un buen partido para jugar, porque en esta liga queremos jugar contra los equipos así, pero no es una final. Quedan muchas jornadas después de esta. Hay que darlo todo, porque queremos ganar todos los partidos. A veces nos sale bien y a veces mal, pero no es una final de momento.

¿Habrá que tener especial cuidado por la capacidad ofensiva del Córdoba, el equipo más goleador de la categoría con 30 tantos?

Sí pero en esta liga he visto que no hay partido fácil. Creo que todos los equipos quieren ganar al Dépor y se ve cuando juegan contra nosotros. Lo dan todo y nos aprietan mucho. Entonces todos los partidos son difíciles. Ahora nos vamos a encontrar con un encuentro complicado, pero estamos mejor, estamos mejorando, y va a ser un buen partido.

¿Qué balance hace de estos primeros meses en el Deportivo?

Cuando llegas quieres ir poco a poco, porque no quería lesionarme. Cuando entrenas con el equipo y subes el ritmo, luego tenía solo ganas de jugar y de ayudar, nada más.

Su garra, su competitividad y su carácter ganador son cualidades muy valoradas por los aficionados, ¿cómo cree que ha encajado entre los seguidores del Dépor?

No sé, pero en todos los clubes por los que pasé, siempre he dejado una buena imagen. A veces me equivoco, como cada jugador, pero lo doy todo en el campo. Yo no soy mentiroso. Cuando entro en el campo es para darlo todo. Sí, me voy a equivocar, voy a tener fallos, pero lo voy a dar todo, y eso le gusta a la gente.

¿El Dépor es ahora un equipo más fiable, más sólido?

Sí, porque Óscar [Cano] nos ha dicho que le gusta mucho la defensa, quiere que su equipo defienda bien, y que cuando atacamos necesitamos cuidar atrás. Hemos mejorado este nivel de defensa, pero hay que mejorar un poco más. Nos quedamos en este partido [contra el Fuenlabrada] con cero goles encajados y hay que seguir así.

¿Qué más cosas han cambiado con el nuevo técnico?

Con Borja [Jiménez] también me ha gustado cómo maneja el equipo, pero hemos cambiado de entrenador, es un tipo diferente y hay que acostumbrarse a lo que pide el míster. Estamos mejorando, haciendo bien las cosas, y cuando haces eso normalmente las cosas te salen bien después.

¿Nota el equipo con más confianza después de vencer en Fuenlabrada y la semana anterior hacer un gran encuentro contra la Cultural pese a no ganar?

Yo vi ese último partido de Riazor desde la grada y en la primera parte teníamos que ir ganando 4-0. Encajamos un gol de locura y después acabamos 2-2, pero hay una reacción del equipo, no nos quedamos parados en el campo, queremos marcar goles, conseguir la victoria y eso se ve en el campo y desde fuera se ve muy bien. El equipo no se rinde, siempre quiere atacar.

¿Dónde ve al Dépor acabando el año?

Veremos. Hay que ir partido a partido. Parece una tontería lo que digo, pero es muy verdad. No hay que ver contra quién jugamos después de este partido. Hay que jugar este, después el siguiente, e ir poco a poco. Nosotros queremos ganar todos los partidos. Queremos terminar el año lo más alto posible.