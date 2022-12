El Deportivo se mantiene en zona de play off al término de la decimocuarta jornada de Primera RFEF, marcada por la gran cantidad de empates de la mayoría de los candidatos al ascenso. De los de arriba solo ganó el Racing de Ferrol, que se llevó los tres puntos de Pontevedra con una victoria convincente (0-2) cortando así su mala racha de resultados. Los departamentales venían de cinco partidos sin ganar, seis contando la derrota copera ante el Sestao River, pero en Pasarón lograron tres puntos importantísimos que los devuelven a la zona de play off y les permiten desplazar de la cuarta plaza al Deportivo, que cae a la quinta posición, todavía en zona de fase de ascenso a Segunda División. Carlos Vicente y Joselu, con sendos tantos en la primera parte, sentenciaron al Pontevedra, que tuvo ocasiones tras la reanudación para recortar distancias y meterse en el partido, pero no aprovechó ninguna.

El que sigue por debajo del Deportivo es el Linares, que no pasó del empate en su visita a San Fernando (1-1). Suma 26 puntos, los mismos que el equipo coruñés, pero está fuera del play off por la mejor diferencia de goles del conjunto dirigido por Óscar Cano. También empató esta jornada el Castilla, en casa contra la Cultural (1-1), por lo que los canteranos madridistas mantienen sus dos puntos de renta sobre el Dépor. La sorpresa la dio el Talavera, que venció a domicilio 0-2 en el campo de otro de los candidatos al ascenso, el Sanse. El Algeciras, por su parte, empató en su visita al Celta B (2-2).