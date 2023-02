Un "salto de nivel grande" en el Dépor, según Rosende

El secretario técnico del Deportivo, Carlos Rosende, expresó ayer en Abegondo su satisfacción por la configuración definitiva de la plantilla del Deportivo tras las salidas de Alberto Retuerta, Gorka Santamaría, Borja Granero y Víctor Narro, y las llegadas de Lucas Pérez, Kike Saverio, Orest Lebedenko, Pepe Sánchez y Arturo Rodríguez en la ventana invernal de fichajes cerrada el martes. “Estoy convencido de que hemos dado un salto de nivel grande en este mercado de fichajes. No nos podemos permitir tener a jugadores sin uso”, argumentó durante una extensa rueda de prensa, de más de una hora de duración, en la que defendió que ahora la plantilla tiene más dosis de experiencia con la llegada de futbolistas como Lucas, que ya “está siendo diferencial”, o Arturo, que aportará ese “plus de veteranía”.

Plantilla más redonda

Sobre los nueve movimientos en el mercado invernal, Rosende argumentó que “responden a tener los máximos recursos posibles para afrontar esta segunda parte de la competición sabiendo que va a ser exigente”. “Redondeamos la configuración con distintos perfiles que se ajustan a las necesidades que detectamos y de acuerdo con el cuerpo técnico decidimos cubrirlas en el mercado. Estamos muy contentos con el soporte del club a todos los niveles. Tenemos bastante satisfacción sabiendo la exigencia, que es subir a Segunda”, añadió en su análisis.

Más experiencia para los momentos críticos

“Creemos que tenemos margen de mejora en la gestión de los minutos finales. Por ahí se nos puede ir un ascenso. Intentamos corregir situaciones buscando perfiles más experimentados. Hay que buscar un equilibrio entendiendo que en el fútbol es muy difícil y siempre te van a marcar goles. Intentamos dar ese saltito ahora, mejorar en esa capacidad defensiva que a veces nos cuesta con un poquito más de experiencia para saber afrontar esos momentos más conflictivos”, apuntó Rosende, que afronta lo que resta de temporada con optimismo y ambición: “Las expectativas siempre son las máximas. Hemos hecho algunas cosas bien y otras menos bien y nuestro objetivo es recortar esos cuatro puntos y vernos primeros a final de temporada”. Cuatro de los jugadores fichados el pasado verano —Ibai, Narro, Retuerta y Gorka— ya no están, pero Rosende no se arrepiente de cómo confeccionó la plantilla inicialmente —“habríamos hecho lo mismo”— porque “no hay buenos o malos jugadores sino malos o buenos rendimientos”. “Nuestro trabajo es mejorar lo que hay. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y estamos muy satisfechos”, recalcó.

Justifica la salida de Víctor Narro

Rosende explicó el motivo de la salida de Víctor Narro, cedido hasta final de campaña al Atlético Baleares, una operación sobre la que optó por no desvelar detalles económicos. “Él ve que aquí su participación no va a ser la mas importante y nosotros también lo vemos así. El Baleares lleva semanas pendiente de Víctor. Allí le aseguran protagonismo, él es de allí y es un buen destino para él. No entramos a hablar de números, pero nos han demostrado a nosotros y al chico que lo querían”, apuntó el secretario técnico sobre el esfuerzo que ha hecho el club insular para hacerse con los servicios del joven extremo hasta final de temporada. En caso de que el Atlético Baleares se enfrente al Dépor en el play off, tendría que abonar una “penalización” para alinear a Narro.

Confianza en Kuki Zalazar

También justificó Rosende la continuidad de Kuki Zalazar, pitado en Riazor: “Me gustaría que esos silbidos se convirtiesen en aplausos. Es un profesional de diez, integrado, muy querido, y esperamos que nos ayude mucho. Ojalá tenga ese gran partido que a la gente le anime a reconciliarse con el. Creemos que lo mejor es que esté con nosotros y nos ayude a subir porque tiene una gran capacidad”, añadió Rosende.

‘Poli’ malo con la cantera

El primer equipo del Dépor sigue abriendo sus puertas a los de fuera —doce fichajes en verano y otros cinco ahora— pero no así a los jugadores de la casa que más destacan. Ni a los que ya tienen ficha del primer equipo, como Trilli o Yeremay, ni tampoco a otros talentos emergentes como Dani Barcia. “Muchas veces tenemos que hacer de poli malo. El fútbol no es sencillo. Todo el mundo tiene mucha prisa para que los chicos estén arriba pero nuestro papel es que estén arriba cuando tengan que estar. No queremos dar pasos en falso que no sean productivos”.

Trilli, apuesta de presente y futuro

“No hay ningún problema con Trilli y su contrato”, recalcó el secretario técnico al referirse a los motivos por los que el lateral derecho no está contando para Óscar Cano. “Pasó por momentos de dificultad y pensamos que tiene que recuperar el máximo nivel en el día a día y luego llevarlo al fin de semana. No nos planteamos su salida en enero en ningún caso”, zanjó el secretario técnico. Al canterano le queda una temporada más de contrato y el Dépor trabaja para ampliarlo “muchos años más”.

El crecimiento de Yeremay y Barcia

El extremo canario, con ficha del primer equipo, apenas participa. Y el central gallego tampoco está lo suficientemente maduro, según el club, para ayudar en Primera RFEF. “Yeremay es un jugador totalmente distinto al del año pasado. En hábitos, integración y madurez ha dado un crecimiento exponencial en pocos meses”, destacó sobre el talentoso atacante, elogios que también dedicó al joven defensa: “Barcia está haciendo una gran temporada en el Fabril. Está creciendo mucho en muy poco tiempo”.