Nueva oportunidad para el Dépor en Talavera

Hace tiempo que se le acabaron las excusas al Deportivo fuera de casa. No está a su alcance ser el mismo como local que de visitante, porque en realidad es imposible, pero otra cosa es perpetuarse como un equipo con dos versiones tan diferentes y alejadas la una de la otra. Dominante y valiente en Riazor. Achicado y vulnerable fuera. Talavera no es la mejor plaza para marcar un punto de inflexión a domicilio, porque los toledanos se han hecho fuertes en su estadio y van en clara línea ascendente, pero al Dépor debe darle exactamente igual el momento del rival o las condiciones del terreno de juego. Si quiere ser campeón, no le basta con Riazor. Necesita sumar de tres en tres también como visitante, así que está obligado a sacar adelante el partido de este domingo (12.00 horas) para volver a cuadrar sus cuentas por la primera plaza.

Óscar Cano: "De conformistas tenemos poco" La derrota del sábado del Alcorcón ante el Celta B convierte la visita a El Prado en una ocasión de oro para acercarse a la cabeza. Si el Dépor gana, si situará a un solo punto del liderato, o como mucho a dos si el Castilla también vence en su compromiso del domingo ante el Linares. Nueva oportunidad, de las que hay que aprovechar para subirse a tiempo a ese tren del ascenso directo y así evitar tener que jugarse la temporada a todo o nada en el play off. En busca de un cambio de tendencia como visitante Óscar Cano apostó el pasado fin de semana por una versión más rocosa del Dépor en Matapiñonera, donde formó con dos delanteros a la vez, Lucas y Svensson, y buscó un fútbol más directo, “menos purista” que en Riazor. Nuevo plan, pero similar resultado. El rendimiento volvió a ser decepcionante y solo alcanzó para sumar un empate, el marcador más justo por los méritos que hicieron tanto el Sanse como el Dépor. Allí no estuvo Rubén Díez, baja por sanción, así que habrá que comprobar de qué manera encaja de nuevo el técnico andaluz al talentoso centrocampista aragonés, uno de sus fijos siempre que está disponible. Mantener el dibujo es una posibilidad, aunque con cambio obligado de piezas por la ausencia de Svensson, lesionado. Más allá del sistema, el Deportivo tendrá que proponer bastante más que la semana pasada para aspirar a llevarse los tres puntos de El Prado, donde nadie gana desde el 6 de noviembre (0-2 ante el Alcorcón). Desde entonces, ningún visitante marca en El Prado y el balance del Talavera como local es más que notable: dos empates y cuatro victorias, las últimas tres consecutivas. Ya no es aquel equipo repescado a última hora de Segunda RFEF para que la liga no quedase coja sin el DUX. Ha crecido mucho y está a una sola victoria de salir de la zona de descenso. Se juega la vida en su liga. Igual que el Deportivo en la suya.