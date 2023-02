Óscar Cano destacó la importancia de la victoria contra el Badajoz y la contundencia con la que se produjo. El técnico subrayó que incluso el equipo pudo anotar más goles. “Tenemos jugadores de muchísima calidad que, cuando se relacionan entre sí, pueden ocurrir cosas como las que han pasado hoy. Incluso podrían haber sido muchos más los goles. El gol anulado y la oportunidad de Lebedenko demuestran una producción en ataque fantástica, lo que hace que este partido sea el que todo el deportivismo merecía”, resumió el entrenador blanquiazul. “Es, sobre todo, la constatación de que este equipo puede jugar muy bien al fútbol. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque presumíamos que iban a cerrar con cinco jugadores, cuatro por delante y uno en punta. Nuestra preocupación era cómo íbamos a hacer gol, ya que ellos no habían encajado muchos hasta ahora”, añadió sobre la actuación del equipo.

La victoria contra el Badajoz, sumada a la de la semana pasada en Talavera y la dinámica positiva que arrastra el conjunto blanquiazul, llevan a Cano a afirmar que se encuentran en el mejor momento de la temporada. “El resultado de hoy lo demuestra. Es un aviso claro de que eso es así. Sobre todo fuera de casa no sumamos los 6 puntos, pero 4 de 6... El otro día todos los medios recordaban que sólo había una intervención de Mackay. Ha parado más hoy que en los dos de fuera de casa. Hay que ver los partidos. A veces no ganas, pero ves los partidos y anuncian que puede haber victorias”, reflexionó el entrenador deportivista.

El resultado acerca todavía más al Deportivo a la cabeza y lo coloca entre los máximos aspirantes. “Nosotros estamos en la pelea, en la terna de equipos que luchan por el liderato. No podemos decir abiertamente que somos líderes porque en solo 25 minutos podríamos dejar de serlo. Depende de los resultados. Lo importante es ganar, que el equipo produzca y que sepa jugar contra todos los equipos. Fuera de casa estamos mejorando y en casa, con nuestra afición y la calidad que tenemos, somos prácticamente imparables. Todas estas señales nos invitan al optimismo y nos hacen creer que somos claros candidatos a ganar la competición”, argumentó Cano.

El técnico blanquiazul también destacó la aportación de los jugadores que partieron desde el banquillo. “Tengo más de 20 jugadores en mi plantilla y hoy han venido Barcia y Diego [Gómez]. Tenemos plena confianza en todos, pero no estoy aquí para hacer amigos, como dice Ancelotti. Aunque corra el riesgo de equivocarme, siempre buscamos la victoria para el Dépor. Me quedo con el entusiasmo de todos, no solo de los chicos de la cantera, sino también de los demás. Fijaos en Saverio, mirad el mano a mano que ha tenido. Hablamos de un jugador que ha disputado 30 partidos en Segunda, pero en cuanto se despierta, ya veis su calidad. Ha marcado un gol increíble en una situación difícil. Todos están enchufados, incluyendo a nuestro capitán [Álex Bergantiños], quien ha demostrado una masterclass en cómo manejar los minutos finales. Ha sabido acelerar cuando era necesario, o dar el pase correcto cuando todo el mundo quería atacar para evitar errores”, destacó sobre los minutos de los jugadores que salieron desde el banquillo.