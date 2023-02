La remontada del San Fernando al Castilla obró el primer milagro, pero no llegó el segundo en la mañana del domingo en el Alcorcón-Unionistas. Los goles del ex deportivista Víctor García justo antes del descanso y de Babin cuando expiraba el partido, ambos de cabeza, le dieron el triunfo y el liderato a los alfareros con puntos. Eso sí, el Dépor recortó una semana más distancia con la cabeza, ya que se encontraba a dos y hoy cierra a la fecha a tan solo uno y ya es segundo. El Castilla es tercero con 48.

Por detrás el resto de equipo aceleraron el paso. El Córdoba es cuarto con 44 tras volver a ganar en casa, en el Nuevo Arcángel. Los goles de Kike Márquez y de Simo en la primera parte doblegaron a la Cultural Leonesa. Quien no afloja el paso es el Celta B, que le ganó 0-3 al Mérida. De momento, no está en play off con sus 42 puntos, pero ya acecha al Racing, que suma con 43, pero que no pudo pasar del empate en su visita al Linares.