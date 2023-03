Juvenil del Deportivo 2011: Ellos lo intentaron primero

Unos juegan en el fútbol profesional, otros prueban suerte en Centroeuropa, unos cuantos insisten en el balompié amateur y hay quien ya se retiró cuando roza la treintena. Los chicos de Manuel Pablo jugarán mañana la semifinal de la Copa del Rey buscando uno de los pocos títulos nacionales que no adornan las vitrinas del Dépor. No son los primeros que estuvieron tan cerca de llevarse el torneo del KO. Hugo Lemos, Seydiba, Rubén López, Diego Gómez o Martín Ochoa seguirán doce años después las pisadas de David Gómez, Róber, Insua, Queijero, Lemos, Iago Beceiro o Luis Fernández. Entonces no había fase final y les eliminó el Barça de Deulofeu y Rafinha en las semifinales de 2011. El Dépor de los imposibles, el de sus juveniles, quiere reescribir la historia.

Diego Gómez y Rubén López, los zurdos que quieren derribar la puerta de Riazor “Si tuviera que decir algo de aquella generación es que tenían un grandísimo gen competitivo”. José Manuel Martínez, Secho, quien luego fue segundo de De la Barrera en el Dépor y ahora está integrado en el organigrama del Lugo, guió entonces a esta camada en el banquillo del penúltimo eslabón de la cantera blanquiazul. Recuerda a aquel equipo como un grupo con “mucho nivel y pegada”, que “se iba creciendo conforme pasaban los partidos” y en el que a veces intentaba encajar en un mismo once a Luis Fernández, Lemos, Iago Beceiro y Álex Pérez. Martín Ochoa, la bala en la recámara del Deportivo que no se cansa de echar puertas abajo Antes de que llegase esa eliminatoria ante los culés, el Dépor fue capaz de dejar en el camino a Real Sociedad y Real Madrid. En octavos apeó a los donostiarras con un 1-6 en el global de la eliminatoria ante un equipo que comandaba Jagoba Arrasate y que tenía en sus filas a Rubén Pardo, Kenan Kodro o Pablo Hervías. Semanas más tarde, fue el conjunto blanco de Jesé, Fran Sol y Derik Osede, entre otros, el que intentó interponerse en su camino. 2-0 en la ida en Abegondo y 3-1 en la vuelta con un gol salvador de Álex Pérez. Secho recuerda dos partidos muy diferenciados en un envite del que salieron victoriosos. “Tuvimos suerte en los pequeños detalles. Jesé casi hace el 0-1 en Abegondo, pero Adri Martínez le cerró muy bien y luego Luis y Álex hicieron dos goles. Allí nos pasaron por encima. Tuvieron varias para hacer el cuarto y Álex aprovecha un fallo de ellos”, apunta. Hugo Lemos, el portero tranquilo Pasaban las eliminatorias y el equipo iba a más. Ante los rivales potentes, desplegaba esa capacidad competitiva que le costaba mantener en la liga del noroeste. Era un grupo con calidad, a veces también de “difícil encaje” por “su gran potencial ofensivo”. Secho valora, en ese sentido, la recuperación a final de liga del capitán Adrián Martínez. “Se lesionó y logró volver. Nos ayudó mucho, porque él tenía mucha influencia sobre el grupo”, relata. El equipo debió, además, afrontar todos estos duelos semanas después de que el Dépor bajase por primera vez en 20 años a Segunda. Todo ocurrió en los meses de mayo y junio de 2011 y la degeneración del club empezaba dejarse sentir en eslabones más débiles de la cadena, como era la cantera. La base siempre pidiendo la palabra en los peores momentos del club. La “mente inquieta” de Uxío Llegó el huracán Barça y poco quedó en Abegondo ya en la ida en un partido en el que Secho reclamó a Insua del Fabril y apostó por un cadete llamado Róber para el lateral. Sintió, al menos, que el equipo “fue competitivo” cuando sacó a Iago Beceiro hasta que el técnico rival, Óscar García Junyent, cambió de banda a Balliu, ahora en el Rayo Vallecano, para secarlo. Llegaron más goles y la eliminación era un hecho antes de la vuelta. Años más tarde, algunos fueron alistados por Fernando Vázquez para ascender en 2014, aunque todos acabaron dejando el club de una forma u otra. Hoy Luis Fernández o Diego Bardanca se han convertido en trotamundos; Insua, Lemos o Róber compiten en Segunda; Fernando Beltrán, Queijeiro, Álex Ares, Iago Beceiro o Brais Calvo han hecho carrera en Segunda y Tercera RFEF; David Gómez aún ataja balones en Mugardos y Álex Pérez marca goles en el Montañeros; Adrián Martínez lucha por volver tras una lesión de rodilla y hay quien lo dejó como Uxío Marcos o Santi Bouza. Ellos se quedaron en la semifinal y les costó llegar al primer equipo. Desde mañana el anhelo es que todo empiece a cambiar.