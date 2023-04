Un Dépor más allá de Lucas

El Deportivo se enfrentará el domingo en Córdoba a un escenario desconocido. Lucas Pérez se perderá el partido por sanción después de haberlo jugado prácticamente todo desde su llegada en el mes de enero (16 partidos, todos como titular, y 1.440 minutos totales). “El Dépor ya ha ganado partidos sin Lucas en casa y fuera”, recordó el delantero después de la victoria en Ceuta para minimizar su ausencia. “Es una pena perder a Lucas”, lamentó su entrenador, Óscar Cano, al que le tocará buscar alternativas.

El efecto intimidatorio del coruñés. Lucas ha marcado ocho goles y dado cinco asistencias, que si se suman a las cinco de Quiles y sus 14 dianas dan como resultado la participación de ambos en casi dos tercios de los tantos deportivistas. Más allá de los goles, sin embargo, Lucas produce un efecto intimidante en las defensas rivales. “Aporta muchísimo arriba, tanto a la hora de fijar a la defensa contraria, porque saben que es un jugador de categoría superior y tienen que estar muy pendientes de él, como además por sus goles. Tiene gol, tiene movilidad, tienes asistencias, tiene balón parado... Es un jugador fundamental y su baja se va a notar”, reflexiona el exdeportivista Maikel sobre la ausencia del coruñés.

Svensson o Arturo, principales opciones. Óscar Cano, poco amigo de modificaciones profundas en su clásico 4-3-3, no parece que apueste por una revolución para suplir a Lucas en el Nuevo Arcángel. En ese contexto, dos nombres emergen como sustitutos: Svensson y Arturo. “Todo dependerá del análisis que el cuerpo técnico tenga del Córdoba, dónde crea que están sus debilidades. Conociendo un poco lo que ha estado haciendo últimamente Óscar Cano, creo que va a mover el equipo lo menos posible y desde mi punto de vista el sustituto de Lucas creo que va a ser Svensson”, argumenta Maikel. Svensson es el que reúne más papeletas porque también ha contado con oportunidades a las órdenes de Cano. Antes de la llegada de Lucas era su delantero referencia e incluso formó pareja con el coruñés recientemente en Ferrol. “Es un jugador peleón que libera a sus compañeros, saca faltas, saca córners, ataca muy bien los espacios porque es rápido y potente y es un jugador que tiene muy buen disparo a portería. Lo que pasa es que no ha tenido la continuidad para llegar al máximo nivel”, expone Maikel. El contexto de Arturo sería otro, más orientado a aprovechar su juego de espaldas. “Sería una opción para el juego aéreo o para que venga a recibir y que sean Soriano y Quiles los que ataquen los espacios. De inicio creo que la apuesta irá más por Svensson, más que nada porque Arturo lleva mucho tiempo sin jugar un partido de inicio y como titular”, añade el exdeportivista.

Sin experimentos. Lo que parece descartado es que Cano, en un compromiso de la trascendencia del de Córdoba, emplee a jugadores sin rodaje, como Kuki Zalazar, Saverio o Yeremay para desplazar a Quiles al centro, donde esta misma temporada no se ha encontrado cómodo. “Ese es el problema que hay cuando juegas con 13-14 jugadores, que luego cuando te faltan algunos y quieres echar mano de otros, no tienen el ritmo de competición. En muchos casos es normal, porque no se puede jugar con 22 futbolistas durante una temporada. Lo que está claro es que el experimento de Quiles en el centro ya se probó y no salió del todo bien. Es un jugador que aún poniéndolo de delantero centro tiende a caerse hacia la banda derecha porque es donde más cómodo se encuentra, le gusta romper hacia dentro, que lo hace muy bien además, y muchas veces se solaparía con el jugador que estuviera en su lugar en la banda derecha. Perderíamos una referencia y creo que Cano no va a mover mucho el equipo y apostará por el mismo sistema”, destaca Maikel.