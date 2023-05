Con "la cara hecha un cuadro" y reforzado por todas las muestras de apoyo y encontrarse mejor, Quiles se marca un objetivo tras la operación a la que se someterá el jueves. "Deseo que llegue, operarme y que salga bien y que me digan cuánto tiempo. Quiero acortar los plazos siempre que sea seguro para mi salud. Me encuentro mejor de lo que esperaba. Mi idea es jugar unos minutos ante el Pontevedra (el último partido de la liga regular", apuntó en la sala de prensa de Riazor en una comparecencia en la que estuvo acompañado del doctor Lariño.

En directo 10:19 Finaliza la rueda de prensa 10:18 Quiles: "Mi madre fue la que más se preocupó porque fueron a Córdoba y me vieron allí. Mi familia tiene ganas de que pase la operación. Están mejor, ya no tantas nerviosos" 10:17 Quiles: "Ya les dije que si ya hay antes había razones para ascender, ahora yo soy otra. Si no es directo, pues en play off" 10:16 Quiles: "Los compañeros me vacilan, se preocupan muchos. Me dicen si soy una ardilla (se ríe). Todo eso ayuda" 10:15 Quiles: "Es complicado y nadie se quiere equivocar, pero la patada es muy clara para ser roja. No creo que perjudiquen al Dépor, pero la patada es de de roja clara. Me siento afortunado de tener dos fracturas, pudo ser peor" 10:12 Lariño: "Tiene nueve puntos de sutura y había que comprobar contusión. No perdió el conocimiento y viajó para terminar de hacer el diagnóstico" 10:11 Lariño: "Es una operación importante y es complicado hablar de plazas. Tendrá que llevar máscara. Se le colocarán tres miniplacas de titanio" 10:10 Quiles: "Deseo que llegue mañana, operarme y que salga bien y que me digan cuánto tiempo. Quiero acortar los plazos siempre que sea seguro. Me encuentro mejor de lo que esperaba. Mi idea es jugar unos minutos ante el Pontevedra" 10:09 Quiles: "La acción es roja. Es una jugada en la que el árbitro no le tapan la visión y es limpia y la ve perfectamente, también el línea. Todo ven que es roja menos él. El colegiado luego no me digo nada ni me llegó ningún mensaje. Es un error grave" 10:08 Quiles: "El jugador del Córdoba me pidió perdón al acabar el partido y ayer otra vez, que fue sin intención" 10:08 Quiles: "Me acuerdo de todo. Llego antes y en vez de darle al balón y me da a mí" 10:07 Quiles: "Me asusté, pero me tranquilizaron" 10:05 Quiles: "Cuando llego al banquillo, me mareo un poco, no veo bien. Cuando me fui al hotel, me temblaban las piernas, no tenía fuerzas. En el hospital ya me metieron suero y me recuperé. Y de vuelta al hotel recuperado y mucho mejor" 10:03 Quiles: "Tengo la cara hecha un cuadro, pero espera que lo iba a llevar peor, con más dolores. El peor momento es por la mañana, el ojo está lloroso y hay dolor. Anímocamete estoy muy bien con los mensajes que he recibido. No esperaba tanto, estoy muy fuerte. Deseo empezar con la recuperación" 10:02 Se sienta Quiles en la sala de prensa de Abegondo 10:00 Se retrasa unos minutos la comparecencia 09:55 En nada arranca la rueda de prensa de Alberto Quiles, te la contaremos Ver más

El onubense dio su opinión de la acción y de la labor de los colegiados en los últimos tiempos con el Dépor como damnificado. "La acción es roja. Es una jugada en la que al árbitro no le tapan la visión y es limpia y la ve perfectamente, también el línea. Todos ven que es roja menos él. El colegiado luego no me dijo nada ni me llegó ningún mensaje de él. Es un error grave", apunta quien admite que Ekaitz Jiménez le dio perdón en dos ocasiones y quien cree que hay que hacer una reflexión global sobre el estamento arbitral: "Es complicado y nadie se quiere equivocar, pero la patada es muy clara para ser roja. No creo que perjudiquen al Dépor, pero es de de roja clara. Me siento afortunado de tener solo dos fracturas, pudo ser peor".

No lo pasó bien el onubense en un primer momento. "Cuando llego al banquillo, me mareo un poco, no veo bien. Cuando me fui al hotel, me temblaban las piernas y no tenía fuerzas. En el hospital ya me metieron suero y me recuperé. Y de vuelta al hotel sentía recuperado y mucho mejor", asegura quien ahora ya lo lleva mejor: "El peor momento es por las mañanas, el ojo está lloroso y hay dolor. Anímicamente estoy muy bien con los mensajes que he recibido. No esperaba tantos, estoy muy fuerte. Deseo empezar con la recuperación".

"Ya les dije que si ya hay antes había razones para ascender, ahora yo soy otra. Si no es directo, pues en play off". Quiles estuvo esta mañana en el vestuario de Abegondo y reconoce que le vacilaron mucho, que le llamaron "ardilla", aunque cree que todos estos comentarios le "ayudan" para animarle en este trance.

Aunque Quiles quiere llegar al último partido de la fase regular, el doctor Lariño va paso a paso. "Es una operación importante y es complicado hablar de plazos. Tendrá que llevar máscara. Se le colocarán tres miniplacas de titanio", cuenta el galeno.