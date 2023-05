Volantazo blanquiazul a la nueva vida de Rubén de la Barrera

El Deportivo se ha cruzado de nuevo en su vida y Rubén de la Barrera ha tenido que reconducir la trayectoria trazada para los siguientes pasos de su carrera. Sonó el teléfono rojo desde la plaza de Pontevedra y ha vuelto al mismo punto de hace dos temporadas porque tenía aún tarea por hacer. Estos meses sabáticos y de descanso hiperactivo, que pretendía le llevasen a una primera división de un equipo europeo para alejarse de los sudores y de la sempiterna inestabilidad de la Primera RFEF y la Segunda División, verán como les sigue un capítulo inesperado. El Rubén de la Barrera que quería volar fuera ahora pretende asentarse en A Coruña, en el estadio de Riazor.

El coruñés y el Albacete decidieron el pasado verano separar sus caminos. Parecía, desde la distancia, un movimiento contra natura, porque el equipo manchego regresaba solo doce meses después, pese las dificultades, a Segunda y, de repente, no iba a contar con el técnico que les había llevado de vuelta. El ex del Ural, por su parte, decidía también que lo mejor era cortar la relación, a pesar de que tenía delante de sí lo que tanto había anhelado desde esa última temporada agotadora en la Cultural Leonesa: entrenar de nuevo en el fútbol profesional.

Rubén de la Barrera se ha pasado los últimos meses preparándose para una experiencia diferente, aunque esta nueva propuesta le dé más de lleno. Ha viajado, ha estado aprendiendo, actualizándose y compartiendo entrenamientos y charlas con técnicos del más alto nivel como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Míchel Sánchez. También ha mantenido el contacto con un viejo conocidos como Roberto de Zerbi, el italiano que elevó al Sassuolo y que ahora está al mando del Brighton.

Mismas ideas

De Manchester a Leverkussen pasando por Barcelona y siempre cerca de entrenadores que comparten su gusto por equipos que desean ser protagonistas con la pelota, que apuestan por el fútbol de posesión, pero que no son, precisamente, inmovilistas. Él ya lo demostró en su primera etapa en el banquillo, ya que entonces se dio cuenta de que aquel Deportivo no estaba del todo preparado para hacer un balompié cercano a su ideal, pero supo ir matizándolo hasta que funcionó como un reloj en los últimos partidos de aquel campeonato de varias fases e impactado por el COVID.

Ese plan que trazó hace unos meses le llevó, además de a viajar por toda Europa, a cambiar de agencia de representación para que sus nuevas necesidades encajasen en lo que le ofrecían. Aparecieron en este tiempo opciones que no llegaron a cristalizar, pero es un tiempo que él creía necesario antes de dar un siguiente paso en falso. Lo que él no sabía, ni siquiera la afición blanquiazul, era que el Deportivo era el que le estaba esperando al final de este nuevo camino. La Primera RFEF se ve diferente si en ella están el Deportivo y un Riazor que no pudo disfrutar lleno, ya que dirigió en pandemia, pero que ahora estará de su lado en esta recta final en la que el club coruñés aún no renuncia al asalto a Segunda.