Álex Bergantiños celebra la “ola de ilusión” que se ha creado con la llegada de Rubén de la Barrera y la victoria ante el Algeciras. “Lo más importante es eso. Era el último partido en Riazor antes del play off, con muchos cambios y mucha expectación, y se genera esa ola de ilusión, para la afición y para nosotros dentro. No podemos pedir más. Debutaron chavales, portería a cero, salió todo bien y ahora lo que tenemos que hacer es no relajar, seguir empapándonos de las ideas de Rubén y llegar lo mejor preparados que sea posible al play off”, recomendó el capitán blanquiazul.