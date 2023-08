Idiakez esboza su nuevo Deportivo

Quedan tres semanas para que ruede la pelota de manera oficial por el estadio de Riazor y hay fichajes por concretar que redondearán la plantilla de Soriano, pero Imanol Idiakez trazó en los dos últimos partidos las líneas maestras de su apuesta y empieza a adivinarse el Dépor que pretende, los nombres propios a los que dará importancia y, sobre todo, cuál será su propuesta para el inicio de liga ante el Rayo Majadahonda. El último fin de semana de agosto puede calcar gran parte de su apuesta inicial ante el Bragantino sub 23 con la salvedad de Álex, que estuvo entre los elegidos para ser homenajeado.

Lucas, Barbero y el sistema

No ha tenido miedo Idiakez, en sus aventuras en Leganés y Zaragoza, en ensayar diferentes dibujos, pero sus primeras pruebas en A Coruña son inequívocas. El 4-2-3-1 o 4-4-2, según la altura a la que juegue Lucas en el enlace, gana enteros ante otras apuestas. Barbero, sin competencia y con dos goles por partido, tiene reservada la delantera.

Importancia de los extremos

Con Borja o Cano se le concedía un rol principal a los interiores, pero con el salto adelante de Yeremay, la llegada de futbolistas como Davo y el regreso de Narro, el juego de bandas en zona ofensiva será principal. Con el canario asentado, el asturiano busca su sitio en la derecha, que es de las pocas posiciones que está a la espera de dueño.

Los laterales, con otro rol

Como consecuencia de esa preminencia que se le dará al frente de ataque, los laterales no tendrá que apurar sí o sí la banda. No perderán de vista el ataque, pero las cualidades de futbolistas como Paris Adot y Balenziaga, los titulares, invitan a pensar que se apostará por el equilibrio y la sorpresa en la llegada. No se verán, en un principio, esas imágenes como las del año pasado con Antoñito que percutía una y otra vez, aunque con suerte dispar en los envíos.

La centralidad de José Ángel

Ha jugado dos ratos con el Deportivo y ya parece innegable la centralidad que tendrá la figura de José Ángel en este proyecto. Con Villares como escudo por delante de Isi Gómez en las preferencias, será el encargado de iniciar, de dar equilibrio al juego y cuajo al proyecto.

La pareja de Pablo Martínez

La lesión de Pablo Vázquez ha retrasado algunas probaturas. Ese puesto de central diestro es el que está más en el aire con el ex del Cartagena y Jaime como pretendientes. Los otros tres defensas son inamovibles y Parreño empezará la liga bajo palos por la sanción a Mackay.

Altas y bajas

Sin contar con la duda de Retuerta y a la espera de sellar la salida de Arturo, el Dépor necesita, al menos, un pivote y un futbolista de ataque. Queda la duda de qué pasará en las bandas del centro del campo, donde la posición de Kuki parece debilitada, y en el centro de la defensa, donde la llegada de Ximo Navarro le da la opción al Dépor de prescindir de un central y de cerrar el lateral derecho. Necesita liberar fichas sénior para fichar.