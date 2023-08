Si hay una posición que le ha dado quebraderos de cabeza en las últimas temporadas al Dépor, esa es el lateral derecho. Lesiones misteriosas, bajos rendimientos, futbolistas fuera de sitio, muchos fichajes... Desde hace algo más de dos temporadas todo parecía encaminado a que Trilli se adueñase de esa parcela de Riazor. Sus problemas físicos y una concatenación de desgracias y bajos rendimientos de muchos de los pretendientes han convertido, sin embargo, el puesto en maldito. La dirección deportiva, tras no poder evitar la marcha del canterano de Ortigueira al Barcelona B, se puso manos a la obra para revolucionar el puesto. Antoñito se marchaba al decidir el club coruñés no renovarle y el primer fichaje del nuevo proyecto era Paris Adot, un futbolista con amplia trayectoria en las últimas temporadas en Segunda. Toda una declaración de intenciones. Al navarro, predestinado a iniciar la liga en el costado diestro, le ha frenado en seco un contratiempo físico. Sufre una lesión muscular en el “aductor de su pierna derecha”, tal y como reveló el Dépor en un parte médico. Estará unos días al margen del grupo y peleará por llegar al inicio de liga ante el Rayo Majadahonda, pero la posición vuelve a arrancar el curso con incertidumbre.

La persona llamada a sustituirle, si el ex de Ponferradina no llega a tiempo, es Ximo Navarro, otro veterano con bagaje en el fútbol profesional. El Dépor buscó, en un primer momento, un sub 23, pero dadas las dificultades que encontró para firmar un relevo de garantías que aceptase partir a la sombra de Adot, se lanzó a por la oportunidad de mercado que suponía Ximo Navarro, a pesar de gastar en él una de las escasas fichas sénior de las que dispone. Tanto al jugador como al propio club le animaba, además, a dar el paso el hecho de que pueda jugar tanto en el costado como en el centro de la zaga. Será un duro competidor para Jaime, quien tampoco tiene un sitio 100% asegurado en el Dépor 2023-24. Navarro tuvo ayer sus primeros minutos como jugador blanquiazul ante el Compos y su preparación está unas semanas por detrás del resto. Álvaro Santamaría es la solución de la base.

Estos vaivenes, aún menores, se suman a la marejada vivida recientemente. Los últimos episodios ocurrieron el año pasado con Óscar Cano, quien confiaba en Antoñito y en su seguridad defensiva, a pesar de su escasa contribución ofensiva. Villares fue reconvertido antes de poner a jugar a Trilli. Fue De la Barrera el que rescató puntualmente al canterano que se acabó yendo. Fue peor hace dos años cuando irrumpió Trilli y la secretaría técnica, para no cerrarle la puerta, buscó una solución intermedia y contrató a Alberto Benito. Se lesionó el de Ortigueira, Benito no respondió, Valín tampoco estaba para jugar y Borja Jiménez acertó reconvirtiendo a Víctor después de probar con Villares y Lapeña. También se lesionó el ahora futbolista del Alcorcón, mientras Trilli no se recuperaba. Tuvo que ir de emergencia al mercado a fichar a Antoñito. El Dépor espera dejar atrás su quebradero de cabeza de los últimos tiempos.