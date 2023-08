Arturo: “Si hubiese tenido más minutos, igual habría metido el gol de Ferrol”

Arturo Rodríguez Pérez-Reverte (Cartagena, 1989) dejó el Dépor hace una semana y, poco a poco, se va adaptando a una nueva vida y a un nuevo proyecto deportivo que le resulta muy familiar. Fue una de las grandes apuestas en el final del mercado de invierno pasado e incluso el Dépor pagó por su libertad, pero desde que pisó A Coruña apenas tuvo oportunidades. Analiza su paso por el Dépor y cómo asumió ser descarte de Fernando Soriano e Imanol Idiakez. Se muestra, además, autocrítico con el rendimiento del equipo a domicilio en el pasado ejercicio

¿Se siente más liberado tras haber arreglado su situación en el Deportivo y haber encontrado un equipo en el que será importante?

Ir a un sitio donde te quieren y te ofrecen un proyecto a medio plazo siempre es interesante, así que estoy con ganas.

¿Por qué bajó de categoría?

No me importó hacerlo. Tenía ofertas de Primera RFEF también, pero he mirado por mi familia, que llevaba mucho tiempo fuera. A mi mujer le ofrecieron un puesto muy bueno en el hospital. Se dio todo y me apetecía coger un proyecto a medio plazo con el que pudiese disfrutar. Ir a Primera Federación para estar en lo que había estado en estos últimos años... Es que, después del Deportivo, todo me iba a saber a poco.

A pesar de todo, ¿justifica lo vivido por la experiencia de haber jugado en el Deportivo?

Sí. Deportivamente, me habría gustado tener más protagonismo o, al menos, oportunidades para poder demostrar el fútbol que yo tengo, pero haber estado en el Dépor no es algo que pueda decir todo el mundo y yo he tenido esa suerte.

Tampoco le dejaron demostrar en exceso sobre el césped...

La conciencia la tengo muy, muy tranquila. Me entrené bastante bien siempre que estuve ahí. Los futbolistas demostramos el domingo, tampoco podía hacer mucho más.

“¿El descarte? Ellos ya tenían la idea hecha e Idiakez poco tuvo que ver ahí”

¿Cómo asimiló que le dijeran que no contaban con usted para el próximo proyecto? ¿Lo veía venir?

Lo asumí bien, es fútbol. Llevo muchos años en esto y sabía que me podía pasar. Ya le dije a Fernando Soriano que me habría encantado quedarme y que me dieran la oportunidad de a ver si le interesaba al míster o no. Yo creo que ellos tenían la idea hecha anteriormente y el míster ahí tuvo poco que ver.

En una semana y algo un entrenador no puede hacerse a la idea de lo que puede dar un futbolista, ¿no?

Al míster le dirían que iban a firmar a otro futbolista del mismo perfil y si decidían eso, pues lo normal es que saliera yo. No estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, pero esto es fútbol y hay que aceptarlo.

¿Le choca que el Dépor insistiese tanto en ficharle e incluso pagase por usted y luego apenas jugase?

Sin duda. Me llevé una sorpresa a final de temporada al ver lo poco que había participado. Cuando llegan el último día de mercado y apuestan de esa manera por ti, esperas, al menos, que vas a tener la posibilidad de jugar. Sí que es cierto que, al poco tiempo de llegar, ya no se me daban minutos. A uno le extraña, porque si llegas y participas, siempre es más fácil adaptarte al equipo. No sé muy bien por qué fue, no se me dijo y es una espinita que se me queda clavada.

“El año pasado no competíamos fuera de casa y así es muy difícil ascender”

¿Hablaron con usted? ¿Cree que hubiera sido necesario el diálogo?

Tampoco que me dieran una explicación, pero que al menos me dijeran: ‘Pues, mira, Arturo, no estamos contando contigo, porque hay alguien que está mucho mejor que tú’ o, por lo menos, tener esa sensación... A mí me transmitían que estaba entrenándome muy bien, pero a la hora de la verdad no me ponían. Esto va por gustos. El míster se decidía por otros jugadores.

¿Llegó a pensar que para qué había ido a A Coruña?

No. Eso nunca. No me arrepiento. Sí que es verdad que no fue todo lo bueno que habría esperado, pero no soy de arrepentirme. Yo, cuando doy un paso, lo doy con toda la convicción del mundo. ¿Que luego sale bien o mal? Lo que no depende de mí y no puedo controlar...

¿Le dio muchas vueltas a aquella jugada de Ferrol? ¿Lo pasó mal?

No. Si un entrenador me juzga por una jugada en concreto, demostraría que no es muy buen entrenador. Es fútbol. Seguramente si hubiese tenido más minutos, igual esa jugada la habría metido. Esto es como todo. Yo no le doy vueltas a eso, porque he fallado muchas ocasiones en mi vida y esa fue una más.

Y hace dos días mete un gol desde el centro del campo en su estreno con el UCAM...

El fútbol es muy caprichoso.

¿Cómo es sentir al Deportivo y a su afición desde dentro?

Me ha parecido una vivencia de la leche. Tanto saltar al estadio de Riazor con 20.000 personas como fuera de casa que siempre hemos estado acompañados de mucha gente es una sensación que... Es que para eso juega uno al fútbol, para vivir ese tipo de momentos. Luego ves toda la ciudad cómo siente el club, ese deportivismo... No es fácil encontrar eso en muchas ciudades en España.

¿Por qué no ascendieron?

Te has quedado dos veces a un paso, pero es que esta categoría es muy difícil. Bajas a Primera RFEF y no es fácil salir. El club y la afición tienen que darse cuenta. O eres consciente de que estás en Primera RFEF y te arremangas los pantalones o es muy complicado salir. Sin ir más lejos, a nosotros el año pasado nos pasó mucha factura que en casa estábamos muy bien, pero fuera no competíamos. Sin competir fuera en esta categoría es muy difícil. No siempre se tiene que jugar bonito, lo importante es ganar. Nosotros fuera de casa jugaríamos muy bien, pero nunca ganábamos, algo nos faltaba.

¿Es autocrítico?

Hubo partidos con mala suerte, porque en Salamanca nos expulsaron a uno, en otros mandamos balones al palo... Son detalles, pero en una vuelta entera no deciden. Si en una vuelta entera solo ganas uno o dos partidos fuera, eso no es mala suerte o detalles. Eso es lo que me han enseñado los 300 partidos que he jugado en Segunda B.

¿Cómo ve la plantilla que está haciendo Fernando Soriano?

Se han firmado buenos jugadores, futbolistas del perfil de Primera RFEF, que es algo importante o, por lo menos, que hayan jugado bastante en la categoría, eso es muy importante para ir fuera de casa y saber lo que te espera. Cuando vas a ciertos campos y no has vivido esta competición, te pueden sorprender ciertos sitios. Están juntando un bloque bastante bueno y, con un par jugadores que faltan por venir, el equipo estará mucho más cerrado.