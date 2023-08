Pablo Valcarce se coló en la élite por Soria. Con el 32 a la espalda dio sus primeros pasos en el Numancia y si había algún referente en aquel equipo que le acabó dando nombre y le permitió hacer carrera en el fútbol profesional español, ese era el coruñés Julio Álvarez. Ídolo en Los Pajaritos, apadrinó los primeros pasos de aquel futbolista que consumía kilómetros y devoraba el campo, siempre con la portería entre ceja y ceja. El berciano, ahora nuevo jugador del Deportivo, hizo carrera también en Mallorca, Ponferrada o Burgos y llega ahora a Riazor para afrontar uno de los grandes retos de su carrera. Álvarez mantiene el contacto con él, ha hecho de consejero en momentos clave de su carrera, también en esta ocasión, y considera que ha llegado al lugar adecuado. “He hablado con él. Tenía una oferta de renovación del Burgos en Segunda, va a ser padre y su familia estaba muy a gusto en la ciudad. La Ponferradina es también un equipazo, nadie lo niega, pero yo le doy mucha importancia a la energía que tienen alrededor los clubes, a sus entornos, y creo que, en ese sentido, el Dépor está en otra dimensión. Es como cuando se fue a Mallorca a Segunda (el club balear venía entonces de Segunda B), ha hecho una apuesta para crecer con ellos, para subir”, razona quien se muestra cercano al nuevo mediapunta del conjunto blanquiazul hasta el 30 de junio de 2025.

“Si me dicen que el Dépor está en Segunda y ficha a Pablo para subir a Primera, tampoco me extrañaría. Es un grandísimo acierto haberlo contratado”. Julio Álvarez, ya retirado y con ganas de iniciar en breve una carrera en los banquillos, remarca el potencial de un futbolista que ha elegido enrolarse en Primera RFEF, no de alguien al que se le ha cerrado la puerta de Segunda División. Valcarce es de retos, de oportunidades, también de unas características futbolísticas que le hacen especial. “Es ante todo un llegador, es lo que le define. Creo que no he jugado con un futbolista de esa capacidad. Hace goles, pero no estando, sino viniendo desde atrás. Tiene una capacidad innata para detectar el lugar y el momento. Es trabajador, es un futbolista de equipo y tiene más cualidades, pero la principal es esa”, apunta quien ahonda también en qué soluciones le puede dar al Dépor desde la segunda línea. “Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones. Le da igual desde donde partir, a él lo que importa es llegar”, asegura el exfutbolista de origen venezolano.

De lo que da con el balón en los pies a lo que ofrece personalmente o al grupo. “Es un futbolista de muchísimo carácter. Es de esos a los que a veces tienes que frenar, pero yo particularmente es los que prefiero. Es una personalidad diferente a la de su hermano”, asegura de un jugador acostumbrado a rendir en otra categoría y al que no le van a amilanar la presión de subir al Deportivo a Segunda División.

Pablo Valcarce tendrá la oportunidad de jugar en Riazor como local, algo que nunca pudo hacer Julio Álvarez, quien pronto se marchó a la cantera del Real Madrid, hizo carrera en el Numancia y al que en la parte final de su trayectoria se le acabó cerrando la puerta de Riazor, a pesar de que era un deseo personal de Fernando Vázquez. Es el momento del berciano y del Dépor.