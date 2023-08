Carlos Pita: “Este es el momento de apostar por la cantera para el Deportivo”

Carlos Pita (A Coruña, 1984) compartió generación con Álex Bergantiños en aquel Fabril que coqueteó con el ascenso a Segunda en 2006, pero como tantos otros jugadores formados en el club, incluido el hasta hace poco capitán deportivista, tuvo que labrarse una carrera lejos de A Coruña. En Lugo estuvo doce temporadas antes de colgar las botas en 2022 e integrarse en su dirección deportiva. Fue un paso efímero y ahora apura su formación como entrenador mientras Deportivo y Lugo vuelven a encontrarse en competición oficial.

¿Le ha dado algún consejo a Álex Bergantiños sobre la vida después de colgar las botas?

No los necesita. Está sobradamente preparado. Siempre tuvo capacidad para un puesto así o en una dirección deportiva y creo que incluso de entrenador.

¿Cuesta la adaptación a esa nueva vida?

Es algo a lo que te vas mentalizando una vez que vas viendo cada vez más cerca el final de tu carrera. No es algo que surja por una lesión o algo de repente, te vas haciendo a la idea y te vas preparando.

Después de su etapa en la dirección deportiva del Lugo se ha enfocado en los banquillos...

Estoy centrado en el curso de entrenador y este año empiezo una experiencia nueva en el juvenil de la Resi (SDC Residencia) de Liga Gallega. Lo tomo con mucha ilusión. Estoy disfrutando de los entrenamientos, de los partidos, de una experiencia nueva y de estar dentro de un grupo y tratar de inculcar mis ideas. No tengo prisa y quiero ir dando pequeños pasos.

¿No le gustó esa parte más de despacho en una dirección deportiva?

Sí me gustó. Me gusta ver fútbol, me gusta ver jugadores y el día a día tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. Es algo que disfruté mucho.

Lo disfrutó a pesar de que fue un año duro para el Lugo...

Sí. Fue un año complicado, pero ya sabíamos desde el principio que iba a ser así. Tratamos sobre todo en el tiempo que yo estuve de tener los mejores resultados dentro de nuestras posibilidades, pero al final no fue posible conseguir el objetivo.

Usted experimentó las dificultades para lograr una oportunidad en el primer equipo del Deportivo desde las categorías inferiores. Entonces se aludía a la exigencia, pero ahora el club quiere mirar hacia la cantera con la obligación de ascender. ¿Cómo se compagina eso?

En un club como el Deportivo la exigencia siempre va a ser alta. Esté en la categoría en la que esté la exigencia siempre va a ser alta Eso tiene que ir más enfocado a la idea de proyecto que se tenga que al nivel de exigencia. El trabajo en cantera del Deportivo en los últimos años está siendo muy bueno y el momento de apostar por ella es este. Hay jugadores que hicieron toda la pretemporada con el primer equipo, se ha apostado por gente como Yeremay o Mella y la diferencia con el filial no es tan alta como era antes. Hay una categoría de diferencia, llevan demostrando su nivel durante estos años y ahora es cuestión de que estén preparados.

¿Le extrañó desde fuera que con el equipo en Primera RFEF no se apostase por esa generación juvenil campeona de España? Los Barcia, Trilli, Noel...

Desde fuera hablar es fácil. Yo no conozco el trabajo que se hizo dentro ni la apuesta desde el club. Sería demasiado arriesgado valorar todo eso. Trilli tuvo una lesión el primer año que cortó esa progresión que estaba teniendo, pero es cierto que el segundo año no tuvo protagonismo. Noel el primer año fuera de juveniles tuvo participación y metió goles. Es cierto que hubo otros delanteros que tuvieron más protagonismo, pero ahí entra en juego la paciencia y saber convencer al jugador que está siendo lo mejor para él. Hay muchos factores que entran en juego y no todos los puedes controlar.

El Deportivo militará por cuarta temporada seguida fuera del fútbol profesional y con la obligación de ascender, ¿pesa la exigencia?

El objetivo del Deportivo en Primera RFEF es subir y cuando suba a Segunda será subir a Primera. No es algo que deba ser obligatorio ni que se tenga que conseguir en la jornada uno. Es un proceso que es muy complicado porque la categoría es muy difícil. Es una competición muy igualada en la que cualquier equipo compite contra cualquiera. Es complicado conseguir un objetivo tan importante como el ascenso.

¿Comparten objetivo el Deportivo y el Lugo ahora que se reencuentran?

Son dos equipos hechos para ascender, evidentemente, y para pelear el ascenso directo y los puestos de play off. El Lugo tiene una plantilla completamente nueva y un entrenador [Pedro Munitis] con las ideas muy claras. El Dépor mantiene una parte de su columna vertebral y es el candidato claro al ascenso directo, pero en Primera RFEF es difícil mantener una regularidad.

El Lugo se decidió por Munitis y el Dépor por Idiakez, un entrenador de perfil parecido a los anteriores, ¿cómo ve la apuesta?

El Deportivo va a ser siempre protagonista. Jugando en Riazor la mayoría de equipos le van a ceder la pelota y van a tratar de que tome riesgos y cometa errores. Fuera de casa también la mayoría van a esperar eso: un Deportivo protagonista, que quiera mandar y que sea el dueño del partido a través del balón. Creo que la mejor manera es tener entrenadores que apuesten por esa propuesta, porque es lo que te vas a encontrar durante la liga. Tienes que tener entrenadores que crean en esa propuesta. En ese sentido, la apuesta es acertada porque es lo que te vas a encontrar durante la temporada. Otra cosa diferente es analizar los resultados. El año de Borja [Jiménez] no fue malo, pero el pasado ya es diferente. Empiezan un poco peor, no todo el mundo estaba convencido de la continuidad del entrenador y cuando cambias de técnico ya empiezan a cambiar las cosas. Es difícil remontar una situación cuando hay tantos cambios. Lo mejor es que haya continuidad, que salgan los resultados y que pueda pelear el ascenso durante todo el año.