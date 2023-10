¿Cómo está tras las primeras semanas en el Dépor?

Muy contento, necesitaba ya volver a casa, estaba con ganas de regresar y ahora estoy muy contento.

¿Sentía mucha morriña?

Un poco. Al final llevaba ya tres años fuera, el último año lo pasé un poco peor, entonces te tira volver un poco con la familia.

¿Ese apoyo se necesita mucho?

Sí, ahora como quien dice estoy a un paso y pueden venir a verme todos los fines de semana jugar.

En cuanto al fútbol, ¿cómo son sus primeras sensaciones? Le dieron la vuelta al inicio de temporada.

Son el fruto del trabajo que venimos haciendo durante la semana, el equipo estaba un poco más decaído al principio con esos resultados, pero nos supimos reponer muy bien. Hemos dado un paso adelante y todos juntos, ayudándonos, hemos sacado esas dos victorias y ese empate, que es ante el Compostela, un equipo que aspira a estar arriba.

Ante el Compostela hacía un calor importante, ¿fue duro?

Sí, sí (se ríe). Yo en la primera parte estaba en la banda del sol, tenía un calor y la boca muy seca. En esta época del año no es normal.

¿Se está adaptando bien al Fabril?

Voy de menos a más. Ahora me encuentro mucho mejor. Creo que todavía me queda mucho para alcanzar mi mejor nivel. Estoy adentrándome poco a poco en el equipo y haciendo el fútbol que yo sé. Contento por cómo se van dando las cosas.

Voy de menos a más. Ahora me encuentro mucho mejor. Creo que todavía me queda mucho para alcanzar mi mejor nivel. Estoy adentrándome poco a poco en el equipo y haciendo el fútbol que yo sé

¿Es exigente consigo mismo?

Sí, no me gusta dejar nada. No me gusta porque sé lo que puedo llegar a dar. Estoy tranquilo porque conozco mi nivel y lo que llevo dentro. Por eso quiero ir poco a poco, disfrutando del fútbol que es lo importante. Hay que ir paso a paso.

¿Piensa mucho en el gol?

Al final todo delantero quiere marcar y ayudar al equipo, pero es algo que llega, cuando tiene que llegar lo hará. Lo importante para mí es disfrutar y que el equipo gane.

De momento juega en la banda izquierda. ¿Es su posición ideal?

Me da igual la posición porque puedo jugar en cualquier parte, pero ahí en la izquierda o en la mediapunta me gusta mucho. Poder estar en contacto con el balón, tirar rupturas, desmarques, regatear… en esas dos posiciones estoy cómodo.

¿Gilsanz qué le pide?

Sobre todo, que encare en el último tercio y dar mucha continuidad al juego. No perder las pelotas.

¿Les riñe si la pierden?

Es lo normal. En el fútbol si la pierdes en estos niveles te hacen una transición que puede ser determinante. Es importante no perderla y en tres cuartos encarar.

Este fin de semana se enfrentan al Ourense CF, ¿saben algo ya de su rival?

Es un equipo que gana muchos duelos, un conjunto intenso, que se caracteriza por ser fuerte. En esa faceta el juego tenemos que estar acertados y dar el máximo de cada uno.

Por lo general en esta competición hay mucho duelo directo, mucho balón largo.

Sí, yo venía de jugar en Primera RFEF y se parece yo creo que mucho en el nivel de intensidad, de duelos, hay mucho uno para uno en disputa y balón largo. Eso es parte del fútbol, hay que saber luchar y ganar esas disputas.

¿Es ahí donde más se siente el cambio de juvenil a sénior?

Yo creo que sí, en la intensidad en el uno para uno, en el nivel de disputas y duelos, es lo que más se caracteriza en el fútbol profesional. Aquí yo noto mucho nivel.

¿Antes me hablaba de volver a casa, a nivel personal, ¿cómo se plantea esta temporada?

Sobre todo quiero ir partido a partido y disfrutar. Creo que necesito hacerlo. Llevaba tiempo sin disfrutar del fútbol. Ir entrenamiento a entrenamiento, pasarlo bien y dar el máximo. Aprender cada día. El fútbol te lleva de un lado a otro, cada día en un sitio distinto, y eso son experiencias que te llevas y aprendes.Me habla usted mucho de disfrutar.

¿Perdió esa chispa o esa ilusión en algún momento?

No el disfrute, pero llevaba un año sin prácticamente jugar. Con demasiada inestabilidad. Un futbolista lo que quiere es jugar. Esto puede ser un trabajo, pero para nosotros también es nuestra pasión. Desde pequeños vamos a jugar o entrenar a cualquier lugar y disfrutabas, después de este año, me di cuenta que lo importante es estar bien tú, mentalmente, y disfrutar. Es un hobby como quien dice y es lo más importante para dar tu máximo nivel.

¿Estos años le han servido para aprender más sobre la mentalidad?

Es muy importante. Yo el año pasado lo tuve un poco peor… siempre me he caracterizado por ser muy fuerte mentalmente. Mi familia y mi gente lo sabe. Me costó pero no tanto a nivel mental, porque yo realmente sabía lo que tenía y lo que podía dar. Sabía que en cualquier momento que me diesen la oportunidad podría aprovecharla. Estoy muy seguro de mí mismo y ahora es lo que me queda.

Viéndole jugar, en su fútbol hay mucho de calle.

Me gusta esa picardía de regatear, disfrutar con el balón cuando estás en contacto, improvisar un poco. Lo llevo haciendo desde pequeñito.

Lo que uno aprende en un rebumbio...

Eso es lo que le gusta a la gente, alguien que encare, que regatee. La afición viene a ver un espectáculo y eso es lo que a mí me gusta.

¿Y ese es el objetivo? ¿Reencontrarse con ese David Vilán?

Exacto. Yo quiero volver a hacer el fútbol que yo tenía y sigo teniendo. Con la inestabilidad te cuesta un poco más, esa confianza se pierde un poquito. Lo importante es en cada entreno ir pasito a pasito. Si juegas, ir disfrutando y hacer eso que sé hacer. Poco a poco podré volver a mi nivel, estoy seguro que lo voy a lograr.