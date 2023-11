La reunión de los “tres mosqueteros” en Riazor tendrá que esperar

“Llegaron juntos al equipo, congeniaron bien y ahora debutan casi los tres a veces. Yo siempre digo que son como los tres mosqueteros. Es una pena la lesión de Diego (Gómez)”. En la casa de los López Durán aún asimilan el debut de Rubén en Irún. No acompañó el contexto, pero no deja de ser una conquista luchada toda la vida y que ahora llega. “No pudimos viajar, pero ya nos mandó un vídeo cuando iba a salir la madre de Martín (Ochoa), Silvia; así lo pudimos vivir casi en directo. Estamos ilusionados, es una gran recompensa. Son muchos años, te sacrificas y hay que superar los momentos difíciles, también disfrutar de los buenos”, recalca Ana, la madre de Rubén, quien aún no sabe quién guardará esa camiseta del debut con los mayores.

Diego Gómez y Rubén López, los zurdos que quieren derribar la puerta de Riazor Los tres estuvieron ayer juntos, aunque en esta ocasión por una situación nada agradable. Rubén López y Martín Ochoa acudieron a visitar al hospital a Diego Gómez, quien sufrió una fractura en el peroné, de la que fue operado el lunes. El zurdo de Amoeiro estará, al menos, tres meses de baja en un momento crucial de la temporada, cuando el primer equipo necesitaba jugadores de banda y justo cuando regresaba de una lesión en la mano. Se pierde el final de 2023 y los primeros compases de 2024. Ánimo bicho! Pronto de volta❤️@DiegoGomeez2004 pic.twitter.com/zw2CONNyRL — Rubén López👁 (@rubeen_lpzz) 7 de noviembre de 2023 Lo que nadie les quitará, a la espera de lo que les deparará el futuro, es que los tres han vestido la camiseta del Dépor en el arranque de temporada. El riojano ya como delantero titular, el mediocentro de Silleda con la alternativa recién estrenada y el ourensano, con el anhelo de que los cuatro minutos ante el Cornellà pronto se multipliquen. Todos tocan la puerta del primer equipo y están en la recámara para renovar sus contratos que acaban en junio.