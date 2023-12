A Imanol Idiakez nadie le ha comunicado que su puesto como entrenador del Deportivo esté en juego en la visita al Barça Atlètic, pero tampoco hace falta que se lo digan. El técnico es plenamente consciente de que un tropiezo ante el filial azulgrana podría suponer su despedida del equipo. “Llevo 30 años en esto, sé cómo funciona el asunto”, manifestó sobre su futuro más inmediato.

“Sí, claro”, respondió de manera escueta Idiakez cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que su puesto en el banquillo dependa del resultado contra el conjunto dirigido por el exfutbolista Rafa Márquez, invicto en su campo en lo que va de temporada.

Una derrota podría precipitar el adiós del entrenador vasco, consciente de que los resultados están por debajo de lo esperado pero al mismo tiempo convencido de que las lesiones, las decisiones arbitrales y, sobre todo, la falta de gol han condicionado al equipo en este primer tercio de la temporada. Por eso también, en un contexto de incertidumbre, quiso reivindicar parte del trabajo que ha desarrollado hasta la fecha y que sin embargo no se ha traducido en más puntos. “De área a área estamos bien, pero nos está faltando acierto. Hay que insistir y tratar de mejorar cosas. Entendemos que esto va de resultados y estamos convencidos de que van a llegar”, resumió Idiakez en su comparecencia previa al partido frente al filial azulgrana.

El Deportivo, sin embargo, está a la misma distancia —siete puntos— de las posiciones de play off que del descenso, lejos de las expectativas depositadas en el proyecto más ambicioso de la categoría. Precisamente en eso, en lo efímero de los proyectos se detuvo el técnico para reclamar la paciencia que parece haberse agotado en el club: “En la vida cuando siembras una semilla a veces tarda en florecer. Vivimos en la sociedad de lo inmediato, de los cambios, y la sociedad no tiene paciencia en los procesos. La flor acabará saliendo. Si nos ponemos a analizar todas las cosas que nos podían haber pasado de mejor manera, tenemos toda la mañana aquí para hablar, hay que insistir, no queda otra”.

Idiakez no ocultó que su salida antes de tiempo sería un chasco para él porque está “convencido” de que la situación se terminará enderezando, especialmente por las buenas noticias de las últimas semanas. “Estoy más ilusionado que hace dos semanas porque se están recuperando jugadores importantes”, aseguró. “Yo no me voy a echar, me van a echar otros, pero estoy absolutamente convencido en lo que estamos haciendo. El mundo está lleno de injusticias. Me jodería que alguien decidiera que no sigo aquí, porque estoy convencido y hacía tiempo que no estaba tan ilusionado en ningún sitio. Estoy encantado en el club y en la ciudad, me gustaría ayudar, pero eso no depende de mí”, reflexionó.

La semana no ha sido la más cómoda para el técnico dadas las circunstancias y la incertidumbre que rodea al equipo. Así lo reconoció. “Lo llevo lo mejor que puedo. Estoy pensando en el Dépor y no en mí”, advirtió. “Cuando te mandan mensajes que parece que has fallecido ya, pues tienes que mirarte al espejo para ver que estás vivo. Yo puedo estar o no de acuerdo con determinadas actitudes, pero tengo toda la ilusión del mundo de ganar el domingo. Las estadísticas dicen que algo bien estamos haciendo pero los resultados no lo dicen así”, añadió.

Idiakez se reconforta al menos con los datos que le hacen albergar la confianza de que el equipo reaccione este mismo domingo —enumeró varios aspectos estadísticos como la posesión y la cifra de oportunidades—, además del ambiente que se ha generado en la plantilla a pesar de la falta de resultados. “Nos sentimos muy unidos aquí dentro. Además creemos que estamos construyendo algo sólido. Hemos cambiado muchas cosas. Hábitos internos de profesionalidad, trabajo..., pero los resultados no nos dan la razón. Cuando eres el jefe, el líder o el director de un grupo y los que trabajan contigo creen que se está haciendo lo correcto, reconforta. La opinión más importante para mí es la de los futbolistas. Estamos convencidos de lo que hacemos”, apuntó.

“No veo a Lucas con falta de confianza”

Gran parte de los problemas del Deportivo en este primer tercio de la temporada derivan de la falta de gol que arrastra desde la lesión de Barbero. Lucas todavía no ha estrenado su cuenta en liga y atraviesa una importante sequía. Imanol Idiakez, sin embargo, no cree que el delantero coruñés atraviese por un mal momento por falta de confianza. “Hablo mucho con Lucas e intento hablar con todos. La confianza de los delanteros depende de los goles pero no veo a Lucas con falta de confianza. Está buscando el rendimiento de todos y no hay duda de su implicación. Estoy convencido de que los goles de Lucas van a llegar. Me preocuparía que no estuviéramos teniendo ocasiones pero las estamos teniendo”, dijo el técnico deportivista sobre el estado de forma que atraviesa el delantero coruñés y sus problemas para marcar.