Pablo Vázquez reconoció que la derrota en León deja al Deportivo en una situación comprometida, muy lejos del ascenso directo. “Empezamos bien el partido, lo que pasa que después me dio la sensación que hubo mucha interrupción y el partido no cogió ritmo nunca. No hemos hecho una buena primera parte por los parones y en la segunda hemos salido con fuerza pero no nos ha llegado porque se han metido atrás”, resumió el central. “No voy a esconder lo evidente, estamos lejos del objetivo. Veníamos de una buena dinámica y hoy no le hemos dado continuidad. Ha sido una primera parte floja, en la segunda hemos dado la cara. Ya no tenemos margen. Tenemos una gran oportunidad contra el líder y afrontar cada partido ahora como una final”, añadió el defensa deportivista.

Idiakez: “Hubiera sido un empujón sacar algo, hay puntos suficientes en disputa” Pablo Vázquez destacó que el equipo reaccionó después del descanso, pero le faltó puntería en las oportunidades de las que disfrutó. “La segunda parte hemos tenido un juego fluido sobre todo por banda, pero no hemos tenido el acierto para hacer el empate”, reflexionó. El defensa también se mostró comprensivo con el enfado mostrado por los aficionados desplazados hasta el Reino de León para el partido. “Entiendo que la gente no esté contenta. Seguimos empujando, pero entiendo la frustración”, apuntó el central acerca de la decepción de la grada.