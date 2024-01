Llegó radiante y aliviado Imanol Idiakez a la sala de prensa de Riazor tras la enésima pelota de partido que levanta esta temporada. Es el triunfo y es la forma. Al técnico le gustó lo que vio y cómo funcionó el equipo ante una nueva apuesta táctica frente a la Ponferradina, el líder de la categoría. “Necesitábamos (algo así), claro que sí, sobre todo por la gente. En Riazor tenemos un déficit este año. Tenemos una afición única, la mejor que he conocido, y no les hemos podido dar lo que queríamos. Fue un partido bueno, con energía, esa es la línea, lo que nos gustaría hacer todas las semanas. Unas veces podemos y otras no”, razona tras el 2-0 frente a los bercianos. El técnico vasco considera que fue “un partido muy completo, una victoria bastante merecida, una muy buena tarde”.

Uno de los nombres del encuentro, por su presencia en el once y por su desempeño en el terreno de juego, es Mella. Idiakez se descubre ante el zurdo de Espasande y explica las peculiaridades de su caso. “En función de los jugadores que teníamos queríamos sujetar por fuera con David. El equipo ha interpretado muy bien el juego. Estoy contento por él, que ha vuelto a hacer un partido muy bueno”, razona y prosigue. “En su mejor momento, en Covagonda, tuvo que parar más de un mes. Son chicos jóvenes y necesitamos que físicamente respondan. En el minuto 70 se tuvo que ir. Son esfuerzos muy explosivos. Unos días nos dará de inicio, otros desde el banquillo. Tenemos grandes esperanzas puestas en él. Hay que ver un poco los momentos. Necesitábamos desborde. Es una gran noticia que se adapte a la derecha. Al equipo le da versatilidad. Cuando pueda (aguantar los partidos), ciego no soy y a mí me gusta los buenos”, cuenta.

Idiakez admite que “Pablo Martínez” no ha jugado por “prescripción médica”, ya que “hablan de unos doce días”. Por su parte, Paris Adot “acabó con molestias (el entrenamiento), le hicieron pruebas y tiene una pequeña lesión”. Ante este panorama, hubo cambios en defensa: “Estoy muy contento por Barcia. Cuando ocurrió lo del día del Celta dije que eran experiencias que había que pasar. Pagamos un peaje y desde entonces no ha hecho más que crecer. Cuando apuestas por la gente joven algún día sale cruz, pero acaban saliendo buenos futbolistas. Hizo un señor partido. Me recuerda a un jugador que tuve, que le pasó lo mismo y luego fue de Primera”.

Diego Villares también fue elogiado por Idiakez por su gol y tras ese cambio táctico que le devolvió a la base de la jugada y que significó que Salva Sevilla arrancase el partido en el banquillo: “Es un grandísimo futbolista. Celebró su renovación. Habíamos apostado por tres en el medio durante un tramo de temporada. Hoy (por ayer) hemos decidido meter un jugador más por delante y ha salido bien”, refrenda el técnico blanquiazul.

El máximo responsable técnico, quien no quiso dar pista del mercado de fichajes, aseguró que las bajas de última hora no le empujaron al planteamiento mostrado. Lo tenía muy meditado: “Lo que más nos condicionó (las ausencias) es en los nombres, pero el planteamiento era este. Queremos ser protagonistas. Esto es ensayo y error, a veces necesitamos tiempo los entrenadores para conocer al equipo. De León no salí satisfecho y le di muchas vueltas al juego”.