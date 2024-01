Rubén López marcó el segundo tanto en la victoria contra el Celta Fortuna y acercó tres puntos de oro para el Deportivo en su escalada en la clasificación. Fue su primer gol con el primer equipo blanquiazul y no ocultó que se trata de un “sueño” cumplido. “Es una noche para el recuerdo que no se me a olvidar nunca”, manifestó el canterano blanquiazul sobre su tanto. “No me lo creía, estaba viviendo un sueño. Es la recompensa a muchos años de trabajo y sacrificios de mi familia”, añadió el joven centrocampista de Silleda.

1-2 | Este Dépor está muy vivo Rubén expuso cómo fue la jugada en la que marcó el tanto y encarriló la victoria deportivista en Balaídos. “Lo primero que se me pasó por la cabeza fue tirar. Acaba entrando y me voy directo a la afición porque se lo merecía, porque están en las buenas y en las malas. Es un momento que no se me va a olvidar nunca”, insistió el canterano. “Vi la portería muy cerca y dije que tenía que tirar”, añadió acerca de ese disparo cruzado con el que se estrenó como goleador con la primera plantilla blanquiazul. El centrocampista también se refirió al papel de los canteranos en el primer equipo. “Los chavales intentamos trabajar lo mejor que se pueda y si nos dan la oportunidad estar preparados”, indicó después de afianzarse en la plantilla blanquiazul a las órdenes de Imanol Idiakez.