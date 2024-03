Yeremay y Mella, una revolución imprescindible: “Es una fortuna”

Son muy buenos, divertidos, valientes y descarados. Son, en palabras de su entrenador, un sinónimo de ilusión por su forma de jugar. Pero, además, se han convertido en imprescindibles para el conjunto blanquiazul. Yeremay y Mella, los niños que revolucionan Riazor, han cambiado el panorama de Imanol Idiakez en poco más de un mes. Hasta enero no habían coincidido todavía en el campo como titulares. Parecía que no se podía entender un once en el que ambos tuviesen espacio. Pero ahora, tras seis encuentros compartiendo aventuras, nadie se imaginaría un Deportivo sin sus dos joyas. “Es una fortuna”, dice Idiakez, quien centra los elogios en el esfuerzo individual de los chicos: “Hay que darles el valor a ellos mismos, a su trabajo”.

El Deportivo se ha convertido en un equipo dependiente. La revolución de esos dos amigos que llegan en el mismo coche a la ciudad deportiva cada mañana ha calado de manera profunda en la estructura. Ya nadie se imagina un equipo en el que las alas no las ocupen ellos. Son electricidad y viveza. Si la columna vertebral empieza por los Pablos, la soportan José Ángel y Villares y la culmina Lucas Pérez, Yeremay y Mella ponen las ventanas para dejar pasar la luz de la imaginación. El Dépor tiene otros jugadores que pueden actuar en las bandas, pero ninguno con la capacidad individual del canario y el de Espasende. “Nos emocionan a todos porque el fútbol es emoción. Tenemos la suerte que están con nosotros, son jóvenes y tienen que crecer”, expresó Imanol Idiakez. En el vestuario cada semana sus compañeros reconocen la importancia de los chicos.

Se probará hoy Mella tras sufrir un golpe que le mantiene entre algodones. Idiakez le espera: “Creo que va a llegar. Si se recupera del golpe, estará a disposición”, explicó. Por detrás aguardan Luis Quintero, Davo, Hugo Rama o Berto Cayarga. De todos ellos habló el técnico vasco, quien cree que “pueden ofrecer opciones diferentes”. Pero si Mella llega a tiempo, jugará. Ya es el presente del club.