Idiakez: “Estoy sereno, en la vida hay que celebrar las pequeñas alegrías”

Era de tal plenitud y serenidad la alegría con la que llegó Imanol Idiakez a la sala de prensa de Riazor que ya se le había pasado, en gran media, el enfado por la roja que le mostró el colegiado en la primera parte. El técnico vasco, líder por primera vez esta temporada, resaltó la capacidad de reacción del equipo ante un Lugo que se plantó en A Coruña para ponerles en apuros. “Me quedo con la respuesta del equipo al partido que nos planteó el rival. Sabíamos que iban a venir como han venido, a ser valientes, a apretar alto, a jugarnos de tú a tú. La respuesta fue buenísima, aunque no controlamos el encuentro como nos hubiera gustado. Tiene el Lugo una plantilla de nivel y pudimos marcar más goles. Es otro día con un gran trabajo del equipo”, sentenció satisfecho ante lo que vio sobre el césped de Riazor.

Esa alegría que se llevó y haber accedido al liderato no impidió que explicase la jugada en la que vio la roja de manera sorpresiva. Tuvo una charla con el colegiado al acabar el partido. “Que te quedes sin hacer tu trabajo por nada... Había estado señalado a Ximo en esa jugada y me ha expulsado”, relata antes de desvelar el diálogo con el trencilla y la actitud que deberá tener a partir de ahora. “Hablé ahora (por ayer) con él, pero para echar a un entrenador, hay que hacer más. Yo no soy de los que falta al respeto. La noticia es que hemos ganado. Con el ruido que hay aquí, además, es difícil que nos oigan. Hay que tener cuidado con levantar las manos también, igual me las ato para la próxima”, aseguró con sorna.

Tras hablar Roberto Trashorras, Idiakez acudió a la sala de prensa de Riazor, pero antes tuvo un momento para agradecer a sus jugadores el esfuerzo en el vestuario y para tener algún detalle efusivo. “No hablé mucho (con los jugadores), nos dimos algún abrazo. Luego ya ponen esa música y ya no se puedes hablar”, digo en tono de broma.

Xane Silveira

Dos de los hombres del partido fueron Lucas Pérez y David Mella. El coruñés no marcó, pero estuvo en todas partes, mientras que el de Espasande hizo el segundo en una carrera incontenible por la banda izquierda. “Lucas está en un momento extraordinario, es un futbolista de otro nivel, ya lo sabíamos. Mella lleva toda la semana con el golpe y vaya partido ha hecho con 18 años. Está rindiendo a un nivel muy alto”, reconoció el entrenador de los blanquiazules.

Gana, sus jugadores disfrutan y es líder. Todo tienen más valor aún por venir de donde viene. Él apuesta por la tranquilidad de asumir todo como viene. “Estoy sereno y deseando tomarme una Estrella Galicia y a preparar el partido de Tarragona. Aún no hicimos nada. El camino es andar. En la vida hay que celebrar de las pequeñas alegrías.. Ganas y celebras un día, pierdes y lamentas un día. Todo con la serenidad de que estamos en el camino”, razonó.

El estadio de Riazor batió en la tarde de ayer el récord de asistencia en un partido de fase regular de una Primera RFEF con tres años de vida. Solo le supera el duelo ante el Castellón hace unos meses. Para Idiakez es una demostración más de una grada que le tiene maravillado y ante la que se descubre: “Es un flipe. Me faltan palabras en mi vocabulairo. Y los 28.000 es que animan todo el partido. Una locura, un tesoro. Ojalá les llevemos a donde merecen”.