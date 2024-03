Lucas: “Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos”

Lucas Pérez fue el protagonista involuntario del partido por su error desde el punto de penalti en la segunda parte. El delantero lamentó ese fallo y el empate contra el Sabadell. “Teníamos puestas muchas ilusiones en este partido, de poder ganar y distanciarnos de los rivales. Han hecho un gran trabajo defensivo y después no supimos llegar con claridad. ¿El penalti que fallo? Qué le vamos a hacer, cabeza arriba, seguimos líderes y a continuar”, resumió el futbolista coruñés. “Un resbalón de manual. Me río por no llorar. Para mi pesar no es el único penalti que he fallado. A la siguiente intentaré no falla. Es una pena porque teníamos muchas ilusiones en volver a ganar”, añadió.

Lucas destacó que el Sabadell supo contrarrestar la propuesta del Deportivo. “Ha venido un equipo que nos ha estudiado, no hemos encontrado el partido que queríamos. Tenemos que analizarlo. Esto es lo que nos espera hasta final de temporada. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, que en la primera vuelta no la teníamos”, indicó el capitán deportivista.

El Dépor visitará ahora a Rayo Majadahonda, donde estará de nuevo acompañado por sus aficionados en las gradas. “En todos los campos que vamos siempre hay un pequeño Riazor.”, afirmó el delantero blanquiazul.