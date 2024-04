Hugo Rama, un ‘fichaje’ para Idiakez: "Todas las jugadas de ataque han pasado por él"

El Deportivo afrontó en las dos últimas jornadas un desafío que representaba una especie de salto al vacío para Imanol Idiakez. El técnico se vio de golpe sin Lucas ni Mella, dos de sus jugadores más determinantes y sobre los que había construido la resurrección del equipo en la segunda vuelta. Ante sí se presentaba la necesidad de sustituir al máximo goleador y al que quizá sea el jugador más desequilibrante de la plantilla junto a Yeremay después de reducir al máximo la rotación. “Le costó dar con el once tipo, pero una vez que lo consiguió y con el rendimiento que estaba dando, era un poco entendible que no lo moviera demasiado”, justifica el exjugador blanquiazul Maikel Naujoks.

Idiakez lo fió todo a un grupo reducidísimo de futbolistas y cuando le tocó mirar al banquillo las opciones eran limitadas. Las apuestas fueron Hugo Rama y Davo. Los dos funcionaron, pero en el caso del primero la jugada le ha salido redonda. El centrocampista de Oroso llegó con el cartel de futbolista importante en el proyecto, pero su participación fue decayendo. Titular las dos últimas jornadas ante Rayo Majadahonda y Cornellà, con asistencias y gol incluidos, su figura sale muy reforzada de cara al tramo decisivo de la temporada.

“Los dos han cumplido perfectamente”, destaca el entrenador del Dubra y ex del Silva, Javier Bardanca, sobre la aportación de Hugo Rama y Davo. “Quizá el que más me ha sorprendido es Hugo porque es del que más se esperaba al principio de la temporada. Ha hecho dos partidos bastante completos y se erigió en protagonista con el balón, sobre todo porque buena parte de las jugadas de ataque han pasado por él”, añade.

Hugo Rama ha estado lejos de cumplir las expectativas depositadas sobre su figura cuando se anunció su fichaje procedente del Oviedo. No era una incorporación cualquiera y le ha costado estar a la altura de lo que cabría esperar. “Es un jugador muy bueno técnicamente al que a lo mejor se le metió un exceso de presión, o lo hizo él mismo”, sostiene Maikel. “Ya sabemos que no es lo mismo jugar en otros equipos que hacerlo aquí en el Dépor. A lo mejor no lo supo gestionar y lo único que necesitaba era jugar una serie de partidos consecutivos, hacerlo bien y sentirse protagonista”, argumenta acerca del cambio experimentado en los dos últimos compromisos. “Ya eran muchos partidos en los que no participaba. Si entraba, lo hacía solo cinco minutos, con lo que no llegas a adquirir un nivel de competición lo suficientemente alto como para entrar en dinámica. Lo ha suplido muy bien con su calidad y ha demostrado que puede ser todo lo importante que se esperaba de él al principio. Por desgracia tiene a jugadores por delante como Lucas, que es un lujo en esta categoría”, coincide Bardanca sobre el cambio experimentado por el centrocampista formado en el Fabril.

Al de Oroso le tocó sustituir, además, al futbolista sobre el que orbita casi todo el juego de ataque blanquiazul y por extensión el de todo el equipo. Las molestias que arrastra en una rodilla Lucas Pérez dejaron un hueco importante en la alineación que Hugo Rama ha sabido suplir partiendo de la posición que más se ajusta a sus condiciones. Jugar escorado hacia una banda como tuvo que hacer en el tramo inicial de la temporada no le beneficiaba, sostiene Bardanca. “En banda no es ni la mitad de jugador de lo que es en el medio”, subraya el técnico del Dubra. “En banda no participaba todo lo que a él le gustaría, no podía ofrecerse en todas las zonas del ataque como lo está haciendo ahora. También le afectó que cuando jugaba ahí, aún no se había cambiado al mediocampo sin Salva Sevilla”, expone.

El rendimiento de Hugo Rama permite a Imanol Idiakez ganar un recurso para la parte más decisiva del calendario, al mismo tiempo que el futbolista recupera ritmo competitivo. Lo más probable es que regrese al banquillo en cuanto Lucas vuelva a estar disponible, pero con un estatus diferente en la plantilla. “Llegará el momento, cuando se recupere Lucas, en el que el entrenador se pensará poder darle más minutos. No le va a quitar el puesto, pero lo que tendrá que hacer es buscarle más sitio”, reflexiona Bardanca sobre el papel en el futuro del jugador de Oroso.

Al buen papel de Hugo Rama se ha sumado el de Davo, fetiche de Idiakez en buena parte de la temporada y orillado ahora por la irrupción de Mella y la recuperación de Barbero. “Tanto Hugo como Davo son jugadores de muy buen nivel. Quizá esta temporada hayan sido un poco irregulares, pero no dejan de ser jugadores contrastados. En el caso de Davo podrá estar más o menos acertado, pero trabajo nunca le ha faltado. Si el día de mañana el míster vuelve a necesitarlos, estoy convencido de que van a cumplir otra vez”, pronostica Maikel.

El exjugador deportivista también apunta que el rendimiento de ambos no se podría entender sin la buena dinámica en la que se ha instalado el equipo desde comienzos de año. “Es mucho más fácil entrar en un grupo cuando las cosas están saliendo bien que hacerlo cuando están mal, que es mucho más complicado”, asegura. “La racha positiva del equipo no solo beneficia a los que juegan, sino que al resto de jugadores de la plantilla también. Aunque han faltado dos piezas que fueron muy importantes en el resurgir del equipo, Hugo Rama y Davo han cumplido a la perfección”, añade Maikel.