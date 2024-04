La Federación no retira la amarilla a José Ángel

El Juez Único de Competiciones no oficiales rechazó la alegación del Deportivo al acta arbitral con la que el club coruñés pretendía librar a José Ángel de la cartulina amarilla que vio en el partido ante el Cornellà, alegando que el centrocampista andaluz no trató de perder tiempo en la acción. La resolución emitida por la RFEF indica que el Dépor no contrasta “la existencia de un error objetivo” del colegiado ni las pruebas gráficas sirven para “llegar en absoluto a la conclusión que se pretende”.