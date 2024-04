Así está la rodilla de Lucas Pérez: un paso más, aún insuficiente

No reviste, en un principio, excesiva gravedad la lesión de Lucas Pérez, pero no es sencillo para él en las últimas semanas desprenderse de esa incomodidad que siente en la zona del ligamento de su rodilla izquierda. Le ha hecho ser baja en los dos últimos partidos ante Rayo Majadahonda y Cornellà y amenaza, al menos, otro más. Aún fuera del trabajo de grupo, el coruñés continúa dando pasos en el césped de Abegondo, ayer fue otra de esas jornadas en las que mezcla gimnasio y césped arañándole sensaciones a su articulación dañada. Todavía no comparte ejercicios y partidillos con sus compañeros en la Ciudad Deportiva, pero sí hace trabajo al margen junto al readaptador físico del club. Continúa siendo seria duda, pero no está descartado aún para el duelo de este fin de semana frente a Unionistas.

“Le preguntamos todas las mañanas cómo está, cómo se ha levantado”. Pablo Vázquez es el primero que reconocía que incluso sus propios compañeros siguen día a día el estado físico de Lucas Pérez. Confía en el grupo, en sus potenciales sustitutos, pero todos desean contar con él cuanto antes. No hay nada decidido para el domingo. “Está en un proceso último de recuperación y mandarán sus sensaciones, pero está mejorando. Supongo que estará haciendo todo lo posible para poder estar disponible el domingo. Le vi muy positivo”, apuntaba.

Al ariete de Monelos se le vio sobre el césped con un amplio vendaje que le protegía la articulación. El readaptador físico, Fernando Rodríguez, fue el que dirigió su trabajo en un plan coordinado por médicos, técnicos y el propio jugador. Los dos próximos días serán claves para que pueda estar disponible en el regreso del Dépor a Riazor tras dos duelos a domicilio, aunque no será sencillo que esté entre los 23 convocados.

Quien sí estará entre los elegidos, incluso en el once inicial, es David Mella. El zurdo, tras coquetear incluso con una lesión en esos minutos que tuvo en Cornellà, ha respirado él y sus músculos. Esos tres partidos en una semana con la sub 19 quedan atrás e Idiakez lo recuperará para amenazar por la banda derecha. Si Lucas no llegase a tiempo, solo quedaría una vacante en su once tipo que se la jugarán Hugo Rama y Davo, con más opciones para el ex del Lugo y del Oviedo. No hay más contratiempos para Idiakez, salvo la retahíla de seis apercibidos que sigue resistiendo: Yeremay, Ximo, Jaime, Alcaina, Villares y el propio Lucas.