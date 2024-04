El Dépor, ante su piedra en el zapato

Está el Barcelona Atlètic echando un pulso con el que el Deportivo no contaba y ambos siguen con las palmas en el alto cuando toca visita de Unionistas a Riazor (17.00 horas). La modestia de los salmantinos, su posición desahogada, incluso su afinidad con los blanquiazules podrían hacerle levantar un poco el pie del acelerador a los coruñeses, pero Unionistas nunca ha deparado duelos sencillos. Pocas veces el Dépor le ha ganado o ha tenido la sensación de un partido relajado frente a los charros. En Copa, en liga, con un equipo victorioso como el de Borja, con uno apurado como el de Cano, con otro que deambulaba como el de Idiakez a principio de temporada... Siempre ha sido un quebradero de cabeza y no será menos esta tarde en el estadio de Riazor. Es su particular piedra en el zapato.

La única vez que Unionistas sucumbió con rotundidad ante el Dépor fue hace un año y tres meses en el reestreno de Lucas Pérez en el Deportivo. Ese día el equipo coruñés ganó de manera amplia (3-0), él hizo un doblete y Riazor estaba a reventar. Lo último se repetirá, ya que se presupone una grandísima entrada, como en las últimas semanas. El resto ya será más complicado. Nadie presume un duelo sencillo ante un conjunto que es la competitividad en su máxima expresión, tal y como se han encargado de pregonar Idiakez y todos sus pupilos esta semana. Eso sí, al menos el de Monelos ha entrado en la lista de 25 convocados (a falta de hacer dos descarte). Tiene, aun así, muy complicado jugar, ya que ayer hizo trabajo al margen del grupo. Estará, como mucho, en el banquillo. Quien sabe si para despistar, para arañar una amarilla o para ganar batallas como El Cid.

Ante su más que probable baja, el consuelo es que, al menos, vuelve David Mella y jugará de nuevo en la banda derecha. Davo ha cumplido en esa posición, pero la capacidad de desequilibrio del canterano es inigualable en el equipo e incluso en la Primera RFEF. El asturiano y Hugo Rama se jugarán el lugar asignado a Lucas, con más opciones para el de Oroso. Porque ha rendido, porque ha marcado y porque su fútbol se ajusta más a lo que puede necesitar el Dépor en un duelo de máxima exigencia en Riazor ante un equipo pertrechado.

Unionistas, un conjunto que encaja poco y que muestra un gran rendimiento a domicilio, llega con las bajas de Pablo Cacharrón y Dani Nieto. Ponz apostará casi por un once de gala. El valenciano llegó a tener algún roce con Idiakez en el duelo de la primera vuelta tras la dureza local y la fractura de la nariz de Mella. Hoy todo parece en el olvido antes de un duelo que exigirá y que medirá a un Dépor acuciado por el Barça B y la exigencia.

Suscríbete para seguir leyendo