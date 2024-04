Lucas, a la espera “una semana más”

El regreso de Lucas Pérez tendrá que posponerse, al menos, una semana más. Parecía que el delantero estaba en disposición de regresar este fin de semana después del amago con el que Idiakez quiso jugar al despiste la jornada pasada en el compromiso ante Unionistas tras incluirlo en la convocatoria. Entonces no estaba listo todavía y esta semana tampoco, a pesar de los síntomas de esperanza que supusieron verlo de nuevo ejercitándose con sus compañeros. La consigna es no correr riesgos con la misteriosa lesión del capitán deportivista, de la que un mes después no existe una versión oficial, solo la que aporta en su comparecencia semanal Imanol Idiakez. En la de ayer lo descartó.

Lucas se perderá el partido de hoy (20.00 horas) contra el Teruel. Será ya el cuarto consecutivo desde que unas molestias en la rodilla izquierda comenzaron a fastidiarle. Idiakez manifestó que habrá que esperar, al menos, a la “semana que viene” para el posible regreso del capitán. “Está mejor, pero le falta un poquito y vamos a esperar a que esté la semana que viene”, indicó el técnico.

El delantero se ejercitó varios días esta semana junto al resto de compañeros, aunque con precaución, pero ayer ya rebajó el ritmo. Sigue por segundo día sin el vendaje que lucía en su rodilla izquierda desde hace semanas, pero no participó en los ejercicios de la última sesión antes de viajar a Teruel. El delantero estuvo junto a algunos de los integrantes del cuerpo técnico un entrenamiento suave centrado en la estrategia.

Idiakez apuntó que Lucas todavía arrastra molestias, sobre todo a la hora de golpear el balón. “Es una molestia en el golpeo. Ha tenido mejores sensaciones, pero no era suficiente para entrar. Si todo va normal, la semana que viene estará en condiciones”, explicó el entrenador deportivista. “Hemos entendido que no es suficiente mejoría para arriesgar este fin de semana”, añadió acerca de la posibilidad de que Lucas viajara a Teruel, tal y como se vislumbró a mediados de la semana.

Idiakez tendrá así que paliar la baja de su delantero por cuarto partido consecutivo después de los disputados ante Rayo Majadahonda, Cornellà y Unionistas. El equipo ha sido capaz de sobreponerse a su ausencia con tres victorias y buscará la cuarta consecutiva en Teruel ante un rival que ha mejorado en la segunda vuelta y pelea por la permanencia. “Ha perdido dos partidos de los últimos 14. Es el cuarto en la segunda vuelta. El inicio de temporada no fue bueno, pero ahora están en su mejor momento. Un entrenador preparadísimo, que hace muchas cosas durante los encuentros y tiene un balón parado riquísimo. Tenemos la humildad para reconocer el potencial del Teruel y sabemos que si no damos el cien por cien, tendremos problemas”, afirmó el técnico blanquiazul.

El Deportivo ha sido capaz de paliar la ausencia de su jugador más determinante apoyándose en su seguridad defensiva. En los últimos tres partidos no ha encajado ningún gol. “Atacando tanto como atacamos, permitimos y concedemos muy poco. No nos hacen normalmente una gran cantidad de ocasiones y eso habla bien del trabajo colectivo”, aseguró Idiakez.

La baja de Alcaina por sanción deja a Idiakez huérfano de recambios para el ataque

La de Lucas Pérez no será la única ausencia en la delantera del Deportivo para el partido de esta tarde (20.00 horas) contra el Teruel. El entrenador blanquiazul, Imanol Idiakez, tampoco podrá contar con Raúl Alcaina, sancionado tras ver la jornada pasada contra Unionistas la quinta tarjeta amarilla de la temporada. Eso deja sin demasiadas alternativas para el ataque al técnico, que solía recurrir a Alcaina como primer recambio desde el banquillo durante los partidos. Davo se queda así como el único futbolista con protagonismo en los planes de Idiakez que tendría esta tarde en Teruel para emplear en alguno de los cambios, si no es titular. El resto, Cayarga, Valcarce o Luis Quintero, apenas cuentan con oportunidades y ni siquiera han disfrutado de minutos partiendo desde el banquillo. Martín Ochoa, que en estas últimas semanas ha empezado a tener protagonismo de nuevo con el Fabril, no entró en la convocatoria para viajar a Teruel debido a unas molestias. Lo más probable es que el canterano hubiera entrado en esta situación. En su lugar Idiakez tampoco citó a Kevin Sánchez, imprescindible para el filial en su lucha por evitar el descenso de categoría.