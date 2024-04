‘Puro Djalminha’, donde quiere y donde le quieren

Djalminha en esencia, sin filtro. El genio brasileño lució de nuevo ayer en todo su esplendor en MEGA, el museo de Estrella Galicia, en el estreno del documental que ha preparado Movistar Plus para el eterno 8 de Riazor; Puro Djalminha. El dios futbolístico se hizo más carne que nunca con sus genialidades, con sus miserias y, sobre todo, sin arrepentimientos, en paz con su pasado, en una pieza audiovisual que transita entre la carcajada, el asombro y la reflexión ante lo que pudo haber sido y no fue, ante lo evitable y lo inevitable. Oro puro en formato multimedia. “Es como soy, a mí me da igual cómo piensa la gente, porque yo soy así”, razonaba el paulista halagado por los aplausos y el cariño del auditorio que asistió al preestreno y satisfecho por cómo había sido radiografiado.

“Estoy donde quiero y con la gente que me quiere”, se vanagloriaba después de los dos viajes que ha emprendido en los últimos meses a A Coruña, uno para grabar el documental y el otro para estrenarlo en un acto en el que estuvo toda su familia y en el que también le acompañaron Fran, Lendoiro, Lucas Pérez, Yeremay Hernández o Millene Cabral, entre otros, en una proyección que provocó varias ráfagas de aplausos y muchas risas incontenibles.

Todo empieza con el deseo de Lendoiro de juntar al cuadrado mágico del Palmeiras y ese primer Teresa Herrera en el que hacen magia y que asombra a Riazor, pero que se ve ensombrecido por el robo de Rivaldo por parte del Barcelona. Se rompía la idea, el sueño del deportivismo. Fueron unos primeros meses en los que el equipo acusó esa baja y parte de las críticas se centraban en el mediapunta brasileño. El propio Djalma admite que él nunca se ha escondido ni ha limitado su vida nocturna, pero también refrenda que quien toma ese camino, debe luego asumir las consecuencias. “Vivíamos, salíamos por la noche. Si sales y no va bien...”, apuntaba.

Pronto llegó Irureta y el equipo pegó un salto de calidad que le acabaría dando un título de Liga en la que es fundamental. Eso sí, su relación con el irundarra nunca fue buena y el paulista narra esa primera conversación que tuvieron a su llegada en la que ya chocaron y que fue el punto de partida de un enconamiento que finalizó con ese cabezazo que le dejó fuera del Mundial de 2022. “Fue lo peor”. Un episodio que le toca dentro y del que también da su punto de vista.

Su conexión con Riazor, sus malabarismos, la lambretta, su expulsión ante el Zaragoza antes del título de Liga, sus disputas con Mostovoi, su gol al Celta que puso patas arriba Riazor, sus penaltis a lo panenka, su tinte de pelo en la celebración del campeonato, su anécdota jocosa e hiriente con Raúl, su manera de crecerse ante los grandes en Riazor, la llegada de Valerón y sus repercusiones, sus decepciones al no jugar la final de Copa de 2002 y la vuelta de la semifinal de Champions ante el Oporto... Muchas fueron las alegrías y tristezas que vivió en A Coruña y muchos los recuerdos que se le agolparon. “Había cosas que no se podían meter”, reconocieron casi al unísono él y el responsable de este Informe Plus, Carlos Durán, quien apuntaba que el brasileño se había “abierto en canal” para que, a través de las imágenes de su memoria, le conociesen mejor y entendiesen su pasado, presente y futuro.

A Djalminha se le ve paseando por A Coruña junto a su hija, mientras recibe infinitas muestras de cariño de cualquiera que pasee por la calle. En Riazor, en la plaza de Lugo, cuando va en taxi, cuando llega al estadio... En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, por parte de cualquiera siempre había un detalle afectuoso hacia él. “Bienvenido”, “esta es tu casa”, “gracias por todo”...

El documental es él y su persona, el mito, también cómo van dejando migas del personaje todos los hablan sobre él. Lendoiro, Fran, Mauro Silva, Naybet, Irureta, Capdevila, Donato... Hasta un Lucas Pérez que estuvo en la proyección y que reconoció que se escapaba de clase para ir a verlo a Acea de Ama. “Riazor le da lo que merece”, decía el coruñés sobre lo que ha sentido Djalminha estos días y sobre lo que recogió hace meses en el tributo que le hicieron ante el Celta B. También estaba presente Yeremay, recién renovado, quien por su edad nunca le pudo ver jugar en directo, pero que ayer reconoció que le ha buscado en Youtube y que si le hubieran puesto una hora más de documental, “ahí lo seguiría viendo”, sin negar su embelesamiento. Es que Djalminha, el más puro, siempre ha generado adicción.