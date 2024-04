Idiakez: “Lucas ha hecho el mejor partido desde que estoy aquí, el gol es soberbio”

Imanol Idiakez destacó el partido que firmó Lucas Pérez contra la Cultural. El técnico deportivista fue más allá del gol, “soberbio”, según sus palabras, y subrayó la actuación global del coruñés, que reapareció ayer después de cuatro jornadas al margen por unas molestias en la rodilla izquierda. “Hizo probablemente el mejor partido desde que estoy aquí”, aseguró el entrenador blanquiazul. “El gol fue soberbio, de otro nivel, pero es que hizo muchas otras cosas. Hizo un partido extraordinario después de un mes fuera y eso no es fácil”, añadió Idiakez sobre la influencia que tuvo el capitán en el encuentro contra la Cultural.

Lucas fue el factor diferencial en un choque disputado y en el que el Deportivo se encontró por primera vez con un rival que le cuestionó la posesión de la pelota. “Fue un buen partido”, resumió Idiakez. “En contra de la mayoría de los días tuvimos menos la pelota que el rival, pero hicimos un buen partido. Logramos dos goles y hemos tenido otras tres o cuatro claras para sentenciar antes”, manifestó el entrenador deportivista.

Todo fue bueno según el técnico, salvo la lesión de Hugo Rama y también la quinta tarjeta amarilla que vio Jaime Sánchez. “Estos días no son fáciles y el equipo demostró personalidad”, apuntó. “Muy contento por la gente que salió del banquillo, por los goles y porque creo que solo hubo buenas noticias”, reflexionó Imanol Idiakez.

Lucas se llevó todos los focos, pero Davo y Cayarga también reclamaron cuota de protagonismo. Entre los dos, con la colaboración de José Ángel, fueron decisivos en el segundo tanto deportivista. “Davo intenta muchas cosas. A veces acierta y otras no. No se le puede negar el esfuerzo porque corre y va. Me alegré mucho por el gol porque los jugadores necesitan confianza”, razonó sobre los silbidos que tuvo que escuchar el asturiano de una parte minoritaria de la grada de Riazor.

Cayarga también se llevó parte de la atención. Sin minutos durante buena parte de la temporada, el extremo asturiano ha encontrado en las últimas semanas minutos saliendo desde el banquillo. Ante la Cultural dio una asistencia que, para su entrenador, representa un premio a su constancia y trabajo en el día a día de Abegondo. “Berto es uno de esos por los que uno se alegra el doble. El día a día de Berto Cayarga es espectacular. Si tuviera que enseñar en los colegios cómo se debería comportar un jugador que no juega, sería con Berto. Estos últimos minutos significan un trabajo en la sombra muy importante”, manifestó el entrenador blanquiazul sobre su jugador.

El equipo volvió a disfrutar además de un gran ambiente en el estadio de Riazor, que marcó un nuevo récord de asistencia en la temporada y al mismo tiempo en la categoría. “Nos emocionamos al salir”, reconoció Imanol Idiakez sobre el ambiente previo. “Cuando subo las escaleras y veo Riazor es imposible no emocionarse porque tenemos una afición que es de otro mundo. Muy agradecidos por el calor que nos dan en cada partido y porque siempre nos acompañan, ahora que las cosas van bien y antes que no lo iban”, subrayó el técnico blanquiazul sobre el respaldo mostrado por los aficionados durante toda la temporada.